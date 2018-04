Opravdu špičkové HTC nakonec bude. Premiéra se blíží

Chystané HTC One M9 možná kdekoho zklamalo. Mnoho nového totiž nepřináší a pouze zdokonaluje to, s čím přišel loňský model One M8 (recenze zde). Chystá se však ještě lepší přístroj, který bude mít opravdu špičkovou výbavu.

Chystaný topmodel One M9 Plus (či One M9+) bude mít špičkovou výbavu odpovídající dnešním nárokům a také jistě neskromné ceně, kterou lze za chystaný model očekávat.

O modelu One M9 Plus se již delší dobu ví. Nyní jsou díky serveru Nowhereelse.fr známy rozměry které byly odhaleny na maketě telefonu. Ta slouží ke kontrole ochranných krytů a často jsou makety vystavené místo funkčních telefonů v obchodech.

Rozměry očekávaného supersmartphonu nebudou nijak malé. Podle francouzského serveru budou 150,9 × 72,5 × 10,15 milimetru. Pro porovnání, model One M9 má rozměry 144,6 × 69,7 × 9,61 milimetru a letošní vrcholný Samsung Galaxy S6 pak 143,4 × 70,5 × 6,8 milimetru.

Na čínské sociální síti Weibo se objevily i nové snímky funkčního prototypu. Ty potvrzují dřívější spekulace a dávají za pravdu informacím o nekompromisní výbavě.

Displej bude mít úhlopříčku 5,2 palce s ultravysokým rozlišením QHD, tedy 2 560 × 1 440 obrazových bodů. Procesor bude od MediaTeku, konkrétně MT6795T, některé varianty by pak mohly mít čip Snapdragon 810 od Qualcommu. Grafický procesor bude PowerVR Rogue G6200. Operační paměť bude mít kapacitu 3 GB.

Na zádech najdeme dvojitý fotoaparát skládající se ze snímačů s rozlišeními 20,7 a 2,1 megapixelu rozlišením. Přední kamerka s rozlišením čtyři megapixely vyhoví vyznavačům autoportrétů.

Kryt telefonu bude stejně jako u předešlých vrcholných HTC kovový. Nevyměnitelná baterie by měla mít kapacitu 2 840 mAh a pod displejem by se měl nacházet senzor otisků prstů.

HTC nový vrcholný model představí na akci v Pekingu 8. dubna. Cena bude podle všeho hodně vysoká. HTC nový model One M9 cení na 20 tisíc korun. Chystaná novinka s přídomkem Plus tak bude jistě ještě dražší.