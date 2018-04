HTC bude mít ještě lepší mobil, než jsme čekali. Bude jako iPhone 6 Plus

Tchajwanský výrobce nás v poslední době zaplavuje různými variacemi na smartphony střední třídy. Opravdovou špičku si schovává na veletrh MWC v Barceloně na začátek března. Nových vrcholných modelů od HTC se tak dočkáme za pět týdnů. Premiéra je naplánována na neděli 1. března.

Původně se očekával jen logický nástupce One (M8), o něm, jako o modelu One M9 alias Hima, jsme již psali v tomto článku. Jenže tento model toho oproti stávajícími HTC One M8 mnoho nového s největší pravděpodobností nenabídne. HTC ale má v šuplíku ještě lepší smartphone.

Bude jím model One M9 Plus, který se popasuje se současnou i chystanou špičkou mezi smartphony. Konkurentem jistě bude nový Samsung Galaxy S6 nebo Sony Xperia Z4. O novince informuje twitterový účet @leaksfly. HTC se tak vydá podobnou cestou jako Apple, který má taktéž dva podobné modely, z kterých je ten větší lépe vybavený.

Model One M9 Plus nebude postrádat nic, co se od špičkového smartphonu v roce 2015 očekává. Displej s úhlopříčkou 5,5 palce bude mít ultravysokè rozlišení QHD. Rozměry displeje už chystané HTC zasahuje do kategorie phabletů. Stejnou úhlopříčku má ale i povedené loňské LG G3, které za phablet považuje málokdo.

Rozměry chystaného smartphonu by neměly být nijak monstrózní, jelikož se podařilo minimalizovat obrubu okolo displeje. Přesto pod displejem nechybí senzor otisků prstů. Ten má oválný tvar, fungovat by měl ale jinak než obdobně tvarovaný „prejížděcí“ senzor známý ze Samsungu Galaxy S5.

One M9 Plus nepostrádá dvojitý fotoaparát, kterým je vybaveno i stávající vrcholné HTC. Rozlišení snímačů není prozatím známé. O svižný provoz se postará procesor Qualcomm Snapdragon 810 a 3 GB operační paměti. Zachován je unibody design z jednoho kusu. Baterie tedy bude zabudovaná. Kryt je samozřejmě kovový.