Nic lepšího nekoupíte. Vyzkoušeli jsme top smartphony 2015

Špičkové smartphony s cenovkou začínající jen těsně pod hranicí 20 tisíc korun, to jsou HTC One M9, LG G Flex 2 a Samsung Galaxy S6 a S6 edge. Představují to nejlepší, co si letos lze mezi androidími přístroji vybrat.

Všechny novinky kladou mimořádný důraz na design, každá na to však jde po svém. HTC vypilovalo loňský luxusní model One M8 k dokonalosti, M9 přidává rafinovanější ostřejší linky a dvojbarevné provedení. Zpracování kovového těla nemá obdoby a M9 je z tohoto hlediska opravdu luxusním zbožím. Oproti loňskému modelu se toho na první pohled příliš moc nezměnilo, v detailech je ovšem M9 v každém ohledu vylepšené.

LG láká zákazníky na druhou generaci svého prohnutého modelu G Flex. Ta je výkonnější, má lepší displej a především je menší než předchůdce. I tak patří novinka s úhlopříčkou displeje 5,5 palce k docela velkým smartphonům. Díky zaoblení však padne G Flex 2 docela příjemně do dlaně. O praktičnosti prohnutého těla můžeme sice trochu pochybovat, ale displej je takto třeba částečně ochráněn při pádu. Krom prohnutého těla zaujme LG třeba i krytem, který umí zahojit případné drobné škrábance.

Žádný z letošních špičkových smartphonů rozhodně netrpí nedostatkem výkonu, Samsung ovšem tvoří svou vlastní ligu. Modely S6 a S6 edge jsou nejvýkonnější kousky současnosti. Model S6 láká na klasičtější design, S6 edge je pak extravagantním kouskem s displejem přehnutým přes boční hrany. Tento designový prvek telefon opticky zmenšuje a zeštíhluje. Oba modely mají kovový rámeček a zbytek těla tvoří skleněné plochy, pro Samsung je takové provedení premiérou.

Samsung má také ze soupeřů nejlepší výbavu – zatímco soupeři mají Full HD displeje, Samsung své novinky vybavil ještě vyšším QHD rozlišením. Telefon má vestavěnou čtečku otisků prstů a spoustu dalších vymožeností. V praxi ale rozdíly ve výbavě pozná málokdo.

Krom titulu o nejlepší androidí smartphone letošního roku se čtveřice představených modelů popere nejspíš i o titul nejlepšího fotomobilu. Na focení totiž kladou novinky mimořádný důraz, i když i tady jde každá tak trochu svým směrem. HTC má tentokrát fotoaparát s vysokým rozlišením 20 megapixelů a boduje manuálními možnostmi ovládání. LG zase používá oceňovaný šestnáctimegapixelový fotomodul s laserovým ostřením a stabilizací obrazu. A Samsung zvolil také rozlišení 16 megapixelů a stabilizaci, jeho inženýři se soustředili především na vylepšení fotografií pořízených za horších světelných podmínek. Za dobrého světla fotil skvěle už předchůdce S5.

Novinky jsou hodně odlišné a osloví nejspíš i různé druhy uživatelů. Kdo touží po špičkovém telefonu s maximální výbavou, ale bez výstřelků, zvolí nejspíš Samsung Galaxy S6. Příznivci luxusu rozhodně sáhnou po HTC One M9. Nejtěžší volbu budou mít fanoušci té nejlepší a extravagantní techniky. Budou si vybírat mezi prohnutým LG a přehnutým samsungem. Rozhodovat se mohou třeba podle ceny nebo velikosti telefonu.