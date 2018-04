HTC neudrží žádné tajemství. Model One M8s byl oficiálně potvrzen

Oficiální představení potvrdilo, že HTC upravilo loňský topmodel One M8 směrem dolů. S písmenkem „s“ v názvu se mění procesor a fotoaparát. Zůstává design, stejně jako displej včetně úhlopříčky a rozlišení. V podstatě se potvrdil i odhad ceny, samozřejmě v porovnání ceny novinky a ceny původního modelu po roce na trhu.

HTC se dlouhodobě nedaří novinky udržet v šuplíku před premiérou. Platilo to o letošním (dosavadním) topmodelu One M9, platí to o aktuálním One M8s a velmi pravděpodobně se to za chvíli potvrdí i v případě špičkového modelu One M9 Plus (či One M9+). HTC unikají fotky a i specifikace.

Pokud vezmeme aktuální novinku, tak oproti uniklým informacím z druhé poloviny února se realita liší v podstatě jen u kapacity baterie. Spekulovalo se o akumulátoru s kapacitou 3 000 mAh, nakonec má M8s baterii s kapacitou 2 840 mAh. Ale i tak je to více než u původního loňského modelu M8, který má baterii s kapacitou 2 600 mAh.

Největším rozdílem mezi původním M8 a novým M8s je procesor. Původní M8 má Qualcomm Snapdragon 801, tedy loňský nejvýkonnější procesor, zatímco novinka má novější, ale slabší procesor Snadragon 615, který je určen pro mobily vyšší střední třídy. Je osmijádrový, původní Snapdragon 801 má jádra čtyři.

Liší se i fotoaparát. Původní M8 má speciální ultrapixelový snímač, novinka tradiční snímač s rozlišením 13 Mpix. Přední fotoaparát je v obou případech pětimegapixelový. Jestli je nový snímač horší, či lepší, to ukáže až praxe. Ultrapixelový fotoaparát má některé přednosti, ale i nevýhody. Více v naší loňské recenzi.

Design je stejný a k dispozici je zatím jediné barevné provedení Gunmetal Grey. Dodejme, že nové HTC One M8s má 16 GB interní paměti a podporuje paměťové karty až do velikosti 128 GB. Stejný je i pětipalcový displej s rozlišením 1 920 × 1 080 pixelů.

Loňské HTC One M8 bylo špičkovým smartphonem a v podstatě jím stále je. Novinka se asi v praxi příliš lišit nebude. Ale až v testu uvidíme, jestli jiný procesor bude mít na výkon vliv a jak se bude chovat nový fotoaparát. Ceny jsou skoro stejné. Nové M8s startuje na částce 13 290 korun, původní model se aktuálně prodává taktéž za zhruba 13 tisíc korun (česká distribuce).

Oficiálně o tom HTC zatím nemluví, ale původní M8 by se mělo již jen doprodávat a výroba má být ukončena. Takže pokud po něm toužíte, neměli byste s nákupem dlouho otálet.

A proč to vlastně HTC všechno dělá? Protože letošní topmodel One M9 se loňskému modelu velmi podobá, inovace jsou minimální a drobně se liší jen vzhled. A tak se pravděpodobně HTC rozhodlo modely více odlišit, což minimálně papírově bude platit.