Najděte deset rozdílů za sedm tisíc. Jeden za 20 000, druhý za 13 000 Kč

S cenovkou 19 990 korun je letošní zatím nejlepší HTC opravdu drahým kouskem. Výbava přitom oproti loňsku neudělala tak zásadní skok, mnoho uživatelů pokrok v podobě výkonnějšího procesoru nepozná. A když na první pohled vypadá novinka stejně jako loňský model, nabízí se otázka, jestli má smysl za letošní topmodel utrácet tak nehorázné peníze, když loňské provedení koupíte výrazně levněji.

Inu, nemá. Jenže to se dostáváme i k otázce, zda má cenu utrácet za levnější M8, protože povedené smartphony se dají koupit i mnohem levněji. Jenže pokud patříte podobně jako konstruktéři HTC k perfekcionistům, důvodů pro koupi HTC One M9 se najde celá řada. Ač to na první pohled nevypadá, loňský design dokázali na Tchaj-wanu posunout zase o kousek dál a opět celému svět ukazují, jak má vypadat špičkově zpracovaný kovový telefon. One M9 je konstrukčně tím nejlepším, co dnes ve světě smartphonů můžete získat a žádný ze soupeřů se mu nepřiblíží ani na dohled. A ano, tím máme na mysli třeba iPhone 6 nebo nový Samsung Galaxy S6. Oba patří zpracováním na špičku, ale na HTC jednoduše nemají ani náhodou.

Jemné retuše a návrat hran

Loňské One M8 už dlouho v prodeji nevydrží Prodej One M8 ale podle našich informací nebude trvat příliš dlouho. Telefon se totiž v současnosti v podstatě doprodává, podobně jako poslední zásoby předloňského typu M7. V prodeji jej nahradí právě představený typ One M8s, který má běžný fotoaparát (třináctimegapixelový) namísto ultrapixelové Duo Camery a Snapdragon 800 v něm nahradí novější, ale trochu slabší Snapdragon 615. Na designu a zpracování by se však nic měnit nemělo (více zde). Staronový telefon se začne prodávat za 13 290 korun, zatímco stávající One M8 stojí oficiálně 14 485 korun, běžně ho ale z české distribuce koupíte za 13 000 korun. Výběr toho správného luxusního HTC tak není v současnosti moc jednoduchý. Tedy pokud není vaším cílem maximální luxus, pak je jasnou volbou One M9.

Největší potíž HTC One M9 jsou fotografie. Prostě na těch produktových nevypadá dostatečně jinak než M8, ale realita je trochu lichotivější. U HTC nehodlali experimentovat a připravili vlastně už druhou evoluci svého kovového designu. M9 kombinuje linky svých obou předchůdců. Zatímco One M7 z roku 2013 měl ostré hrany, M8 je vyměnila za oblé přechody. A nová M9 používá vnější tvary loňského modelu, kombinuje je ovšem s hranami toho předloňského.

V ruce to pak znamená, že oproti předchůdcům působí One M9 trochu menším dojmem. Praktický rozdíl je dokonce větší, než by se podle technických údajů mohlo zdát. Ačkoli jsou základní tvary stejné, měnilo se toho u M9 docela hodně, jen to na první pohled není vidět. Ale v přímém rozdíly vyniknou.

První třeba upoutá jiné řešení napojení kovového unibody těla na přední plochu s displejem. M8 mělo přední plochu víceméně zapuštěnou do těla a mezi displejem a kovovým rámem byl tenoučký plastový rámeček. M9 na to jde jinak, čelní panel dává vyniknout hranám a vystupuje mírně nad boky těla. Tím je telefon opticky o něco užší. Mimochodem, tento čelní panel už není kovový, což znamená, že třeba sluchátko nemusí studit do ucha. Zpracování přitom zůstává perfektní. Reproduktory nad a pod displejem mají nově oproti předchozí generaci mírně jiné rozměry. U M9 malinko ustoupila zbytečná černá plocha pod displejem a reproduktory mají na těle o trochu více místa.

Barva jako ukázka techniky

Další velkou změnou je nová barevná kombinace. HTC se jí velmi chlubí, provedení se stříbrným tělem a zlatými boky je tím, které nejčastěji uvidíme v reklamách. Je to opravdu nezvyklá kombinace, která jistě upoutá pozornost, ale nebude vyhovovat vkusu všech. Na druhou stranu tady opět inženýři z HTC ukazují své schopnosti práce s materiály. Napojení barev je totiž naprosto přesné a člověk až nechápe, jak se to může podařit. Pro konzervativněji zaměřené zákazníky budou k dispozici i klasičtější tmavě šedé a stříbrné barevné provedení. Z dvojbarevné varianty ovšem zdaleka nejvíce sálá luxus.

Vyloženě říká, že se One M9 posunulo z kategorie běžných smartphonů do kategorie luxusních věcí. Z telefonu od HTC se tak stává podobný odznak úspěchu jako ze švýcarských hodinek nebo luxusních kabelek. Od konstruktérů tchajwanské firmy by se nejspíš mohli učit i mistři ze značky Vertu, která své luxusní modely vyrábí ručně. Jakýkoli jiný smartphone než Vertu je oproti One M9 jen slabým odvarem a nepovedenou splácaninou.

Díky novým tvarům a linkám působí One M9 trochu tlustším dojmem než One M8, tloušťka se přitom liší jen o málo. Starší typ má ovšem zaoblenější záda, a vypadá tak mnohem tenčí. V ruce však sedí i novinka velmi dobře. Je to přístroj, který bude vyhovovat všem, kdo nejsou ochotni smířit se s růstem rozměrů špičkových telefonů.

Přesuny prvků

V objevování rozdílů budeme pokračovat dál. Změnila se třeba vrchní část telefonu, tu opět kompletně kryje černý lesklý materiál. Plocha je tu trochu mohutnější a opět se pod ní ukrývá infraport. Vypínací tlačítko odsud zmizelo a konečně se přestěhovalo na bok, pod tlačítka hlasitosti. Snáze se tak dá nahmatat při používání jednou rukou. Tlačítka na boku také mají nové, opět o něco preciznější provedení. Mačkají se s neskutečnou jistotou, přitom jsou drobnější a lépe sedí do hranatějšího pojetí novinky.

O trochu se zmenšil i šuplíček na levé straně telefonu, kam se vkládá paměťová karta. Větší rozdíly pak najdeme na zadní straně. Odsud zmizely dvě čočky fotoaparátů, tentokrát je tu jen jedna. HTC si prostě experiment v podobě Duo Camera odpustilo a je otázkou, zda je to škoda. Moc lidí totiž asi tuto „vychytávku“ nepoužívalo, navíc podobných triků lze dosáhnout už i za pomoci softwarových kouzel. Na druhou stranu fotoaparát nového modelu je na zadní straně výraznější a působí trochu rušivějším dojmem. Jestli máme někde na M9 najít onu pihu na kráse, tak je to podle nás právě řešení fotoaparátu.

Na zádech zůstaly tradiční plastové proužky, které mají zlepšit prostup signálu a oddělit některé části těla elektricky. HTC opět dokázalo i v této oblasti posunout zpracování o kousek dál než loni. Takzvaný zero-gap design tu opět funguje dokonale, přechod mezi kovem a plastovým proužkem není vůbec znát. To nikdo jiný neumí. Proužky se oproti svým původním pozicím mírně posunuly, což odpovídá tomu, že dostaly trochu více místa reproduktory vpředu.

Inovované pouzdro

Tím vlastně vizuální a konstrukční rozdíly mezi novinkou a předchůdcem končí. HTC si však s novým modelem připravilo i nové pouzdro Dot View, které u předchůdce zaznamenalo úspěch. Tady došlo k mnohem více změnám. Je jasné, že se muselo přizpůsobit mírně jiným rozměrům telefonu a rozmístění prvků, ale trochu se mění i jeho filozofie.

Nově je totiž zadní část Dot View průhledná, takže dává na odiv třeba právě dvoubarevnou kombinaci telefonu. Na druhou stranu na nás smartphone oblečený do pouzdra působí trochu podivně, jako by byl uklizený ve skleníku. Navíc se průhledný plast docela škrábe, takže pouzdro po chvíli používání nemusí vypadat moc elegantně.

Na druhou stranu je v něm smartphone chráněn lépe než u loňského provedení. Loni totiž pouzdro nechránilo boky a hrany telefonu, letos ho objímá kompletně. Příjemným překvapením je, že se třeba i tlačítka krytá gumovým materiálem mačkají stále velmi dobře. Specialitu v podobě zobrazování informací přes tečkovanou perforaci čelního flipu si samozřejmě pouzdro ponechalo, přibyly tu dokonce i další nové funkce.

Opravdový luxus

Nové funkce dostal samozřejmě i nový telefon, podrobněji si je však probereme v recenzi. Displej vlastně zůstal stejný, novinka má jen novější procesor a o 1 GB RAM navíc. V podstatě jediným dalším rozdílem je fotoaparát, namísto Duo Camera se čtyřmegapixelovým UltraPixel fotoaparátem je tu klasický dvacetimegapixelový foťák. UltraPixel najdeme vepředu, poslouží pro pořizování autoportrétů.

Ačkoli navazuje na předchůdce a nemusí se od něj vizuálně na první pohled moc lišit, je nové HTC One M9 opět jasným posunem vpřed. Firma tentokrát dotáhla design k dokonalosti a moc si nedovedeme představit, že v tomto nastoleném směru bude pokračovat i příští rok. Další ladění tvarů totiž bude velmi obtížné. M9 vypadá jako opravdu luxusní produkt a nakonec jím také ve skutečnosti je. Soupeři v podobě Samsungu Galaxy S6, LG G3 nebo G Flex2, iPhonu 6 a další špičkové modely jsou oproti němu jen obyčejné kousky.

Na druhou stranu je otázkou, zda si tím HTC nezavírá dveře k určitému okruhu klientů. M9 totiž luxus vyloženě vyzařuje a to nemusí imponovat každému. Takoví zákazníci si sice mohou koupit jednobarevná provedení, ale pak je onen pokrok v designu trochu utlumen. Nabízí se tak možnost pořídit si starší model One M8, který je v mnohém stejný a stále patří na špičku světové produkce. Dukud bude v prodeji, protože ho nahradí upravená verze M8s se slabším procesorem (více v boxu).