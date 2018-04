Potvrzeno: známe specifikaci nástupce HTC One

HTC představí novinku 25. března. Už teď ale díky Čínskému telekomunikačnímu úřadu známe oficiální specifikaci nového špičkového smartphonu, který by se měl prodávat pod označením All New HTC One. Podoba novinky je už všeobecně známá, navazuje na unibody design předchůdce s hliníkovým tělem.

Rozměry nového HTC jsou 146 x 70,5 x 9,45 milimetru. Novinka tak proti předchůdci vcelku povyroste. Rozměry současného modelu One jsou 137,4 x 68,2 x 9,3 milimetru. Hmotnost nového modelu také povyroste, a to na 157 gramů. Současný One má hmotnost 143 gramů.

Že nový One nebude mít displej s ultravysokým rozlišením QHD, už je všeobecně známo. HTC stejně jako třeba Samsung u svého nového Galaxy S5 zůstává věrné Full HD rozlišení 1 920 x 1 080 obrazových bodů. Úhlopříčka je větší než u předchůdce. Původní One má 4,7palcový displej, displej novinky povyrostl na pět palců.

Zmateni jsme z údajů Čínského telekomunikačního úřadu, co se týče fotoaparátu. Jak je už delší dobu známo, nové HTC bude mít dva fotoaparáty (více zde). Čínský úřad uvádí ale jen jedno rozlišení, a to 16 megapixelů. Druhý fotoaparát potom bude čtyřmegapixelový.

Tchajwanská novinka používá čtyřjádrový procesor s taktem 2,26 GHz. Kapacita paměti RAM je 2 GB. Uživatelskou paměť čínský úřad neuvádí. Oproti předchůdci je potěšitelná přítomnost slotu pro paměťové karty. Ty mohou mít kapacitu až 64 GB. Android je ve verzi 4.4.2 KitKat.

Nové HTC podle dostupných informací půjde hned po představení do prodeje. Cenu si prozatím netroufáme odhadovat. V prodeji bude novinka ve stříbrném, černém, červeném a také nyní tak populárním zlatém provedení.