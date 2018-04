První dojmy: Nové HTC One nadchne provedením a dělá věci jinak

Nové HTC One bylo před premiérou asi vůbec nejhůře drženým tajemstvím v historii premiér mobilních telefonů. Na tiskové konferenci tak byl alespoň odhalen oficiální název novinky. Stále nese označení One a pro rozlišení se používá kódové označení M8. Celým jménem je to tedy HTC One M8.

V době, kdy jsme seděli na tiskové konferenci, se již v několika londýnských obchodech připravovali na zahájení prodeje omezeného množství kusů této novinky. HTC tak alespoň slibuje brzké uvedení na trh. Do našich končin dorazí snad již ve druhé vlně, která začíná 4. dubna. V Londýně právě teď startuje první vlna.

Ačkoli tak bylo nové One představeno mnohem později než konkurenční Samsung Galaxy S5 nebo Sony Xperia Z2, k zákazníkům se podívá ve zhruba stejnou dobu, nebo dokonce dříve než tyto telefony.

Nový design

První dojem výrazně předčil naše očekávání. Ačkoli M8 zachovává designový styl předchůdce, na fotografiích působí mnohem těžkopádnějším dojmem a kdybychom měli vybírat jen podle nich, volili bychom starší model. Jenže v reálu je situace jiná.

M8 to hodně sluší a dává na odiv téměř dokonalé zpracování. To se mimochodem podařilo HTC ještě vylepšit, takže nové One působí ještě bytelnějším dojmem než předchůdce. Najednou si favorita vybrat nedovedeme.

Do ruky padne M8 také docela dobře, vlastně o něco lépe než třeba nový Samsung Galaxy S5. Telefon je totiž užší a výrazné zaoblení zad i rohů se stará o to, že přístroj sedne až nečekaně příjemně do dlaně. Na druhou stranu, broušený kov může někomu v ruce trochu klouzat. Ale třeba oproti hranatému Sony Xperia Z1 je nové HTC One v ruce doslova balzámem na duši. Rozměry telefonu jsou 146,4 × 70,6 × 9,35 mm. Hmotnost činí docela vysokých 160 gramů a už je v ruce znát.

Dvojitý fotoaparát

Už dlouho se také hovořilo o fotoaparátech nového One. Na zadní straně najdeme hned dvojici kamer. Tou hlavní je z minulého modelu převzatý čtyřmegapixelový čip UltraPixel s dobrou schopností fotografovat ve zhoršených světelných podmínkách. Doplňuje jej druhý fotoaparát s rozlišením 2 megapixely, který slouží pro různá kouzla a vylepšení fotek.

Hlavní funkcí dvojitého osazení je možnost zaznamenávat hloubku ostrosti. Sami jsme si to na tiskové konferenci hned vyzkoušeli a musíme uznat, že na displeji vypadá efekt dobře. Jenže bližší zkoumání odhalí, že telefon stejně v této oblasti tápe a popředí od pozadí neumí rozlišit tak dobře, jak by bylo ideální. Efekt samozřejmě funguje mnohem lépe, pokud je mezi popředím a pozadím snímku větší reálná vzdálenost, hodí se i nějaký šikovný úhel záběru.

Funkce fotoaparátu související s hloubkou ostrosti (jako například efekty pozadí, jeho černobílé provedení, pohybové rozmazání, komixové vykreslení a podobně)jsou zajímavé, ovšem asi ne zásadní. Je otázkou, co přinese API, které budou moci vývojáři použít pro vlastní aplikace. Pak by dvojitý fotoaparát mohl získat i další praktické schopnosti, mnohem zajímavější než jen u běžných fotek.

Výbava trochu jinak

Podobně jako design se drobných vylepšení dočkalo i uživatelské prostředí a výbava. Silnější procesor Snapdragon 801 s grafikou Adreno 330, RAM s kapacitou 2 GB nebo pětipalcový Full HD displej jsou již dlouho známá fakta, stejně jako akumulátor s kapacitou 2 600 mAh. Velmi vítáme přítomnost slotu na karty microSD. Naopak trochu nás zarmoutil slot na nano SIM.

Kdo by od HTC M8 čekal třeba stále oblíbenější voděodolnost, bezdrátové dobíjení nebo třeba čtečku otisků prstů, bude zklamán. Výrobce tu jednoduše razí filozofii, kterou ukázal už loňský model: méně je někdy více. A až na tu voděodolnost v podstatě souhlasíme. Tajně tak doufáme, že nové špičkové HTC bude levnější než přímá konkurence od Sony a Samsungu, kde ceny začínají připomínat špatný vtip. V Británii cena startuje v přepočtu na 18 tisících korun. Snad bude tuzemská nižší.

Zajímavostí v řadě příslušenství bude kryt DotView v mnoha barvách, který tak ze začátku splní i roli barevných variant. Telefon bude zatím k dispozici pouze v kovově šedém provedení, jehož barva se na světle díky broušení mění více do hnědé.

Kryt je vtipný v tom, že je pasivní, ovšem telefon s jeho nasazením počítá a rozsvěcuje pod ním pouze body, které jsou potřeba k vykreslení retro obrazu díky dírkované mřížce displeje. Kryt takto při poklepání na telefon zobrazí aktuální čas, stav počasí i zameškané události. Příchozí hovor lze přímo na krytu přijmout i odmítnout tahem prstu.

Elegantnější Sense

Spíše kosmetických změn se dočkalo uživatelské prostředí HTC Sense, tentokrát s pořadovým číslem 6. Dostalo uhlazenější, elegantnější a barevnější grafiku, sled zpráv BlinkFeed působí přehlednějším dojmem a navíc do něj nově budou moci vývojáři přidávat obsah sami.

Asi největší změnou v ovládání je opuštění senzorových tlačítek pod displejem. Místo nich tu jsou klasická androidí virtuální tlačítka přímo na displeji. HTC tentokrát neexperimentovalo s rozložením, a tak jde o klávesy zpět, home a menu (zleva doprava). Opět pozitivní posun vpřed.

Na to, že je One M8 čerstvě představeným kouskem, se nám hodně líbilo odladění softwaru. Redakční testovací Samsung Galaxy S5 (v předsériovém provedení) je oproti One M8 výrazně pomalejší, novinka od HTC je hezky rychlá a vše funguje, jak má.

Příjemné překvapení

Po nesmyslně dlouhém odhalování HTC One M8 s množstvím úniků to vypadalo, že už nás nemůže přístroj vlastně ničím překvapit. Nakonec je však příjemným překvapením. V reálu vypadá mnohem lépe než na fotkách a naprosto si vás získá zpracováním a možná i odladěním.

One M8 působí sympatičtějším a charismatičtějším dojmem než Samsung Galaxy S5 nebo Sony Xperia Z2. Jenže se zdá, že tito protivníci budou trochu praktičtější. Samsung i HTC už máme k dispozici na testování, takže rovnou obě novinky postavíme i proti sobě. Bude to drsný souboj telefonů, které vyznávají hodně rozdílnou filosofii.

A to je dobře. HTC One M8 totiž ukazuje, že špičkové telefony nemusí být nudné a že je na trhu z čeho vybírat.

Podle obvykle výborně informovaného twitterového účtu @evleaks by mohla následovat zatím blíže nespecifikovaná varianta Ace. Ale čím by se měla lišit, to netušíme.