HTC One M8 mini už není tajemstvím. Sluší mu to víc než předchůdci

Strategie HTC se nemění a špičkový One M8 bude následovat jeho zmenšená mini verze. Ta se bude pravděpodobně jmenovat buď One M8 mini, nebo možná One mini 2. Novinka navazuje na loňský One mini. Vylepšením prošla nejen výbava.

Co se týče vzhledu, tak je mini provedení podle obrázku uniklého z twitterového účtu @evleaks bez přímého porovnání téměř stejné, jako "velký" One M8. V detailech se samozřejmě liší, ale design je o poznání elegantnější, než tomu bylo u předchůdce.

Novinka je výrazně zaoblenější a i mini provedení nového top HTC má kovový kryt. Samozřejmostí je poznávací znamení nových přístrojů od HTC, tedy duální reproduktory, umístěné v horní a spodní části čela telefonu. Novinka bude v prodeji v několika barevných provedeních, včetně v současné době "trendy" zlaté barvě.

Displej má stále HD rozlišení 1 280 × 720 obrazových bodů, ale je větší. Původní One mini má displej s úhlopříčkou 4,3 palce, u novinky to bude 4,5 palce. Smartphone tedy nebude žádná "miniatura", ale to nebyl ani předchůdce. Displej je už skoro tak velký, jaký měl původní "velký" One (4,7 palce). Nevyužitý prostor pod displejem, známý z "velkého" One M8, zůstal zachován. I zmenšená novinka má ovladače integrované do displeje.

Zmenšený One M8 nemá duální fotoaparát ani duální blesk jako už prodávaný One M8 a fotoaparát není typu UltraPixel. Na druhou stranu je rozlišení fotoaparátu na model střední třídy více než slušných 13 megapixelů. Stejně tak přední snímač má nadprůměrné rozlišení pět megapixelů. To je trend, s kterým se díky oblibě selfies, tedy autoportrétů, budeme setkávat stále častěji.

Nový mini One M8 bude používat čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 400 s taktem 1,4 GHz. Předchůdce měl jen dvoujádrový procesor na stejné frekvenci. Paměť RAM se nemění, má opět kapacitu 1 GB. Stejná je i vestavěná uživatelská paměť s kapacitou 16 GB. Ta však bude oproti předchůdci rozšířitelná pomocí paměťových karet.

Nové zmenšené HTC bude používat Android ve verzi 4.4.2 KitKat a stejně jako "velký" One M8 bude mít novou nadstavbu Sense 6.0. Další výbava zahrne wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac nebo Bluetooth 4.0. Na další informace si musíme počkat, až HTC novinku oficiálně představí.