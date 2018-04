Revoluční krok: HTC má top model One M8 s Androidem i Windows Phone

HTC One M8 se systémem Windows Phone 8.1 je tady. Má stejný design i zpracování jako původní varianta s Androidem. Nechybí tedy kovový kryt z broušeného hliníku a špičkové zpracování. Zachována zůstala i specifikace. Rozměry i hmotnost jsou u obou verzí naprosto shodné: 146,36 × 70,6 × 9,35 milimetru; 160 gramů. Jediným rozdílem tak je změna operačního systému, což je v současném mobilním světě rarita. Nikdo jiný se k podobnému kroku neodhodlal.

Nové HTC, který se jmenuje poněkud krkolomně One M8 for Windows, tak má pětipalcový Full HD displej typu Super LCD3. Ten kryje odolné sklo Gorilla Glass 3. Nechybí ani duální fotoaparát s UltraPixel technologií, který pomocí funkce UFocus dokáže vytvářet zajímavé efekty. Videa lze pořizovat ve Full HD rozlišení v kvalitě 30 fps. Podporována je technologie HDR.

Přední snímač potom vyhoví fanouškům takzvaných selfies, tedy autoportrétů. Má totiž rozlišení pět megapixelů. Zachovány zůstaly i dva stereo reproduktory BoomSound umístěné na čele telefonu.

Stejně tak nechybí možnost nosit telefon v chytrém krytu DotView. Pomocí krytu bude možné přijímat či odmítnout hovor, specialitou bude možnost aktivovat i virtuální asistentku Cortana. Funkce BlinkFeed je nyní integrována do dlaždice systému Windows Phone.

Shodná specifikace s verzí s Androidem dává novému HTC pro systém Windows Phone až přehnané parametry. Procesor je opět Qualcomm Snapdragon 801 s taktem 2,3 GHz svých čtyř jader. Paměť RAM má kapacitu opět 2 GB. Uživatelskou paměť 32 GB lze zvětšit až o 128 GB pomocí paměťových karet.

Nevyměnitelná baterie má shodnou kapacitu 2 600 mAh, což by mělo pro energeticky přeci jen úspornější systém od Microsoftu přinést skvělou výdrž. Výrobce uvádí výdrž na příjmu 528 hodin v sítích 3G, verze s Androidem má potom deklarovanou výdrž 496 hodin opět v sítích 3G.

Samozřejmě nechybí podpora síti čtvrté generace LTE, stejně jako další známé funkce. Telefon bude opět používat „iPhoní“ nanoSIM kartu. Výbava dále zahrnuje GPS/Glonass navigaci, wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, NFC, Bluetooth 4.0 s aptX, microUSB 2.0 nebo infračervený port pro ovládání domácí elektroniky.

HTC One M8 je ve verzi s Androidem jedním z nejlepších současných smartphonů. Nové provedení by tak mohlo být výraznou vzpruhou pro platformu Windows Phone. Pomoci by mohlo i samotnému HTC, které v poslední době neprožívá zrovna nejlepší období. Otázkou je, jaký bude o prémiový smartphone s Windows Phone zájem. Jeho nedotovaná cena jistě nebude nízká. Původní verze s Androidem se prodává velmi dobře (více zde).

Pro případné tuzemské zájemce je problém v tom, že novinka je zatím uvedena pouze u amerického operátora Verizon. Telefon mimo sítí CDMA ovšem podporuje i sítě GSM a WCDMA. Verizon začíná s prodejem od středy. S úpisem na dva roky stojí nové HTC sto dolarů, tedy přibližně 2 000 korun.

Někteří evropští prodejci však novinku už nabízejí v předprodeji. O evropské verzi nového HTC se ovšem zatím mnoho neví. Snad se dočkáme i u nás.