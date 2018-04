Vylepšené HTC One M8 Eye dostane 13megapixelový Duo fotoaparát

Fotoaparátu UltraPixel pravděpodobně zvoní umíráček. Tento svým způsobem převratný fotoaparát využívá pixely, jejichž velikost je až dvakrát větší než u průměrných fotoaparátů pro smartphony. Díky tomu lze pořizovat kvalitní snímky i ve slabém osvětlení.

Kvalita fotoaparátu je ale diskutabilní, a možná proto se HTC rozhodlo oživit svůj model One M8. Ten bude tentokrát vybavený tradičním fotoaparátem s 13megapixelovým snímačem a pro zachycení informací o hloubce pořízených snímků nebude chybět druhý Duo fotoaparát.

Nové HTC už schválil pro provoz Čínský telekomunikační úřad. Mimo fotoaparátu se nový model nebude nijak lišit od stávajícího provedení. Výbava zůstane naprosto shodná. Tedy až na novější Android 4.4.4 KitKat opět s nadstavbou Sense 6.

Ani po stránce designu nedojde k žádným změnám. Jediným poznávacím prvkem, jak obě provedení rozlišit, je u novinky chybějící kolmá plastová spára nad čočkou hlavního fotoaparátu. Jinak bude kryt modelu Eye opět kovový. Nové provedení bude v prodeji ve stříbrné, černé a módní zlaté verzi.

HTC One M8 je sice povedený smartphone, jeho prodeje ale nejsou tak dobré, jak je povedený samotný přístroj. HTC tak chce v současné zvýšené konkurenci svůj vrcholný model vylepšit, aby lépe odolával konkurenčním smartphonům. Tomu by mohl nový fotoaparát pomoci.

Hlavním důvodem tak může být marketing. Přeci jenom na papíře nevypadá rozlišení čtyři megapixely současného UltraPixel fotoaparátu vrcholného HTC tak, jako rozlišení 13 megapixelů. Řada potenciálních zákazníků může nízké rozlišení fotoaparátu považovat za nedostatečné.

Vylepšené HTC má být představeno příští měsíc. Je ale možné, že bude v prodeji jen na některých trzích.

HTC už model One M8 jednou upravilo. A to z gruntu. Místo Androidu dostalo konkurenční platformu Windows Phone. Model s označením One M8 for Windows je však v prodeji pouze ve Spojených státech. V Evropě se s ním podle všeho nesetkáme (více zde).