HTC rozjede Samsung style: One M8 dostane íčko

Smartphone One M8 boduje nejen špičkovou výbavou, ale i ukázkovým dílenským provedením, jemuž nelze vůbec nic vytknout (více v naší recenzi). Právoplatný nástupce s očekávaným označením M9 tak bude na samotném vrcholu letošní kolekce, model M8i pak patří do nižší kategorie, a to jak výbavou, tak i cenou.

Telefon nabídne pětipalcový panel s rozlišením FHD (1 080 × 1 920 bodů) s jemností 440 bodů na palec. Použitý panel typu Super LCD3 tak bude na chlup stejných parametrů jako v případě modelu M8.

Obměnou ale projde použitý čipset, HTC totiž sáhne po Snapdragonu 615 s dvojicí 4jádrových procesorů, jádra architektury ARM Cortex-A53 poběží na taktu 1,7 a 1 GHz. Tato čipová sada podporuje 64bitové instrukce, nabízí 2 GB operační paměti DDR4 a grafickou jednotku Adreno 405. Paměť velikosti 16 GB půjde dále rozšířit paměťovou kartou standardu microSD.

Pruhy nad a pod displejem zdobí výdechy výkonných stereoreproduktorů BoomSound. Zadní stranu okupují hned dva objektivy, jeden 13MPix a druhý dvoumegapixelový. Samozřejmostí bude duální LED blesk k přisvícení snímané scény. Na autoportréty pak bude připraven čelní fotoaparát s 5MPix snímačem.

Telefon bude již v základu vybaven systémem Android v aktuální verzi 5.02 Lollipop, kterou doplní známé uživatelské rozhraní Desire Sense verze 7.0.

Akumulátor je kvůli jednolitému šasi opět nevýměnný, jeho kapacita však bude 3 000 mAh. To je citelně více, než má model M8 (2 600 mAh), navíc použitý Snapdragon 615 by měl být energeticky úspornější, nárůst výdrže by tak mohl být znatelný.

HTC One M8i by měl být předběžně dostupný na mnoha asijských trzích i v Evropě, a to ve trojím barevném provedení po vzoru aktuálního modelu. Oficiální představení proběhne během tiskové konference v rámci barcelonského MWC 2015 prvního března.