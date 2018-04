Špičkové HTC One M10 už není tajemstvím. Vypadá jako iPhone

Evan Blass sice tvrdil, že už nebude ukazovat chystané smartphony, přesto je zde další jeho „úlovek“. Podoba chystaného HTC One M10 byla prozatím tajemstvím, nyní se jeho první obrázek ukázal na známém twitterovém účtu @evleaks.

Nové HTC One M10 svým designem navazuje na model nižší třídy One A9. Opět je tu podobnost s iPhony, i když ne s aktuálními modely 6/6s, ale spíše staršími. Pod displejem se nachází čtečka otisků prstů, funkční tlačítka by měla být součástí displeje.

Dlouho kritizovaný proužek s logem výrobce už na chystané novince nenajdeme. Na pravém boku se nachází regulace hlasitosti a pod ní zapínací tlačítko. Co možná nepotěší fanoušky značky, je absence předních stereo reproduktorů BoomSound.

Připravované HTC bude mít špičkovou výbavu. Displej s QHD rozlišením (2 560 x 1 440 obrazových bodů) nebude nijak obrovský, jeho úhlopříčka má být 5,1 palce. Displej bude typu AMOLED. Dvanáctimegapixelový fotoaparát typu UltraPixel bude disponovat laserovým ostřením a optickou stabilizací obrazu.

O svižný provoz se postará nový špičkový procesor Snapdragon 820 od Qualcommu. Operační paměť by měla mít kapacitu 4 GB, uživatelská nejméně 32 GB. Uživatelská paměť navíc bude rozšířitelná. Smartphone bude používat nový Android 6.1 Marshmallow s nadstavbou Sense 8.

HTC svůj nový vrcholný model nepředstaví na nadcházejícím veletrhu MWC v Barceloně, kde si premiéru odbude Samsung Galaxy S7/S7 edge nebo LG G5. HTC by mělo očekávanou novinku, která by měla tchajwanskému výrobci pomoci k návratu na výsluní, uvést na speciální akci v březnu.