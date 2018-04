Dvousimkový HTC One s podporou paměťovek zanedlouho možná i u nás

Dvousimkové provedení HTC One se už nějakou dobu prodává na čínském trhu. Nyní tento model zamířil i do Evropy. Konkrétně do Velké Británie. Jde tak o novou strategii tchajwanského výrobce, který tak pravděpodobně chce podpořit prodeje svého klíčového modelu. Je tedy možné, že se s dvousimkovým HTC setkáme i na našem trhu.

HTC One s podporou dvou SIM karet navíc přidává slot na paměťovou kartu. Právě absence slotu pro paměťové karty je u běžného HTC One často kritizovaná (recenze HTC One zde). Uživatel tak může u nového provedení zvětšit vestavěnou uživatelskou paměť 32 GB o dalších až 64 GB.

Výbavou se dvousimkový One jinak od běžného provedení neliší. Tedy až na to, že dvousimkový model nepodporuje sítě čtvrté generace LTE. Jedna ze SIM karet může využívat podpory sítí 3G, druhá jen GSM, GPRS a EDGE. I dvousimková verze používá Micro SIM karty.

Na první pohled od sebe obě provedení nerozeznáte. Dvousimkový One má ale odnímatelný zadní kryt. Mírně se tak změnily rozměry. Dual SIM One je o nepatrnou desetinku milimetru širší a o 1,1 milimetru tlustší. Vzrostla i hmotnost a to o 10 gramů na 153 gramů. Baterie s kapacitou 2 300 mAh zůstala zachována.

Dvousimkový HTC One se ve Velké Británii prodává za stejnou cenu, za kterou je nabízen běžný One. Oba smartphony tak v Británii stojí v oficiálním internetovém obchodě 494,99 liber, tedy v přepočtu 16 200 korun. Současná česká cena je o poznání nižší, pohybuje se okolo 14 500 korun.