Unikl oficiální snímek špičkového HTC One

Údajný snímek připravovaného HTC pochází z twitterového účtu @evleaks, který v minulosti přišel už s několika odhaleními připravovaných smartphonů. Snímku se tedy dá důvěřovat.

Připravovaný špičkový smartphone od HTC byl dosud známý pod označením M7. Do prodeje se však dostane pravděpodobně pod označením HTC One. Oficiální premiéra by měla proběhnout už 19. února v Londýně.

HTC One by mělo mít špičkovou výbavu. Full HD displej (1 920 × 1 080 obrazových bodů) bude mít uhlopříčku 4,7 palce. Jemnost displeje tak bude vyšší než u konkurentů s pětipalcovými displeji.

Novinka od HTC by měla mít velmi kvalitní fotoaparát s netradičním principem snímání (více zde). Smartphone s Androidem bude používat čtyřjádrový procesor s taktem 1,7 GHz. Chybět nebude nadstavba Sense v nové verzi 5.

HTC mimo modelu One připravuje ještě tři další smartphony s Androidem. Pod model One se zařadí modely M4 a G2. Druhý jmenovaný model bude představovat základ nabídky. Odhalena už byla podoba modelu s typovým označením 603e.