HTC chystá lidové One. Model A9 bude představen v listopadu

Modelová řada One patří u HTC těm nejlepším smartphonům. Letos to však tchajwanskému výrobci nevyšlo s modelem One M9, který toho za astronomickou částku moc nového nenabídl. Ještě dražší je i nově uvedený, vybavenější model One M9+.

HTC proto chystá novinku s kódovým označením Hima Aero. Bude patřit do modelové řady One, ale vrcholnou výbavu nenabídne. Na svém twitterovém účtu ji odhalil dobře známý Evan Blass. Podle něj bude hlavní předností novinky A9 povedený design a cenová dostupnost.

Kryt bude kovový, tloušťka telefonu má být sedm milimetrů. Jiný „únikář“ za twitterovým účtem LlabTooFeR k tomu dodává, že nový model nebude mít pro HTC tradiční reproduktory BoomSound. Celkem má být nové HTC v prodeji v šesti barevných verzích.

HTC One A9 bude mít podle Blasse pětipalcový Full HD displej a 13megapixelový fotoaparát s optickou stabilizací obrazu. Přední snímač bude čtyřmegapixelový.

Chystaná novinka bude používat procesor Snapdragon 617 od Qualcommu. Výkonu by mělo být dost, ale o špičkový procesor nejde. Operační paměť bude mít kapacitu 2 GB. Uživatelské úložiště s kapacitou 16 GB bude rozšířitelné.

Připravované HTC One A9 má používat nejnovější Android ve verzi 6.0 Marshmallow s nadstavbou Sense 7. Chybět nemá senzor otisků prstů. Baterie bude mít nijak ohromující kapacitu 2 150 mAh. Ve výbavě má chybět podpora USB 3.0.