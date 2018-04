Nejpovedenější HTC je takový normální smartphone. Jen kapku drahý

Na letošní špičkové novinky od HTC si ještě nějakou dobu počkáme, firma se rozhodla, že je v Barceloně na MWC nepředstaví. A tak je zatím nejnovějším modelem typ A9, který jsme vám představili vloni v říjnu v den světové premiéry. Byl to první ne-nexusí smartphone s Androidem 6.0 a z této vlastnosti může těžit i vůči svým konkurentům, kteří často stále disponují starší verzí systému.

Plusy a minusy Proč koupit? luxusní zpracování

povedený design

odladěný systém

dobrý displej

solidní fotoaparát

Proč nekoupit? vysoká cena

jen průměrný výkon Kdy? V prodeji Za kolik? cca 13 000 Kč

Výbavou patří HTC One A9 řekněme do vyšší střední třídy, cenovka ale přeci jen trochu přehání. Komu přijde drahý nedávno testovaný Samsung Galaxy A5 2016, ten bude u HTC kroutit nevěřícně hlavou. S cenou okolo 13 000 korun je ještě dražší a nic navíc vlastně nemá.

Co je to tedy zač?

HTC One A9 je smartphone vyšší střední třídy, který může svou výbavou vyhovět i velmi náročným uživatelům, kteří se jinak dívají po vlajkových lodích výrobců. Osloví je nejen výbavou a dobře vyladěným systémem, ale i designem a špičkovým zpracováním. V tom má hodně společného právě se Samsungem A5 2016, který staví na podobné filosofii. Výrobce si je ale silných stránek smartphonu vědom a cenovka je dle našeho názoru hodně sebevědomá.

Takže A9 je luxusní?

No, je to tak. Je to jeden z nejlépe zpracovaných chytrých telefonů na trhu, ostatně HTC má v tomto ohledu velmi dobrou tradici. One A9 patří na absolutní špičku, soupeři mu mohou být jen sesterské modely One nebo Huawei Mate S, i oproti iPhonu 6 a 6s, kterému má být A9 podle některých hlasů až příliš podobné, je zpracování na lepší úrovni. Tělo je celokovové, což může být třeba oproti zmiňovanému Samsungu A5 2016 výhoda. Telefon se totiž mimo jiné neupatlává, vůči otiskům prstů je navíc docela dobře odolné i čelní krycí sklo. Líbí se nám i precizně fungující tlačítka na boku, to vypínací je navíc odlišeno vroubkováním povrchu. Ani poslepu se tak nespletete.

One A9 je k dispozici ve čtyřech barevných provedeních. My jsme testovali šedou verzi, která působí trochu nenápadně, kdo touží po větší pozornosti, zvolí originální vínovou variantu. V té podle našeho názoru nejlépe vyniknou dokonale zaoblené tvary všech detailů telefonu. Díky těmto tvarům padne One A9 do ruky opravdu dobře a působí příjemně kompaktním dojmem. Na druhou stranu výrobce tak trochu tradičně plýtvá místem, což dokazuje fakt, že one A9 s pětipalcovým panelem je ve všech ohledech prakticky stejně velké jako konkurenční samsung s displejem o dvě desetiny palce větším.

A co displej, jaký je?

Full HD rozlišení tu doplňuje AMOLED technologie, takže barvy jsou zářivé a hodně živé. Pro někoho možná až moc, ale displej je opravdu povedený, Full HD rozlišení plně stačí, alespoň tolik netrápí hardware.

Stačí výkon na náročné používání?

Osmijádro Snapdragon 617 rozhodně není žádné ořezávátko a ačkoli nemá One A9 výkon jako ty nejlepší top modely, má určitě výkonu dostatek na vše, co budou i náročnější uživatelé potřebovat. Snad jen kapacita RAM na úrovni 2 GB v evropské verzi (ta americká dostává 3) budí trochu otazníky ohledně dlouhodobé životnosti. Výrobci se ale opět podařilo dobře odladit operační systém, Android 6.0 (a teď nejnověji i 6.0.1) tu běhá jako po drátkách, jediné zpomalení jsme zaznamenali na začátku při nastavování telefonu, kdy přístroj stahoval velké množství dat ze zálohy a byl tím očividně trochu zaneprázdněn. Prostředí Sense se oproti předchozím modelům nijak zásadně nezměnilo, je opět rychlé a spolehlivé.

A co ostatní výbava?

One A9 nemá vlastně nic zvláštního, ale také mu nic zásadního nechybí. Je tu LTE, NFC nebo třeba slot na karty microSD. Díky nové funkci Androidu lze SD kartu naformátovat a rozšířit o její kapacitu přímo vnitřní paměť telefonu. Funguje to parádně, takže původní kapacita 16 GB není zásadním omezením. Pod displejem také najdeme čtečku otisků prstů, která je bleskurychlá. V HTC dokonce jako jedni z prvních čtečku ve smartphonu použili, a to na zádech.

U modelu One Max to byl ale starý nepraktický typ čtečky, který vyžadoval přejetí prstem. A teď, když začalo HTC vybavovat své modely moderní čtečkou, u které stačí jen prst přiložit, je umístěna pod displejem, kde ještě dubluje funkci home tlačítka. Kapku zbytečně, umístění na zádech je praktičtější a kompaktnímu One A9 by to slušelo. Pod displej je tu potřeba palec trochu zalomit.

Jakou má výdrž baterie?

Trochu jsme se obávali, že bude kapacita baterie 2 150 mAh na intenzivní používání málo. Ale Android 6 se ukazuje být opravdu úsporným systémem a tak kapacita stačí. I při intenzivním používání na den fungování stačí, ale je pravda, že večer už moc energie zbývat nemusí. Kdo se trochu uskromní, den a půl problém nebudou, někdo se dostane i na dva. Když jsme pak One A9 odsoudili do role sekundárního telefonu, který měl sice aktivní kompletní synchronizace a datové přenosy, ale jeho displej jsme využívali jen sporadicky, výdrž se pohybovala v rozmezí tří až čtyř dnů v pohotovosti.

HTC se pere s fotoaparáty, co tady?

Konečně si mohou fanoušci značky oddychnout. One A9 sice nefotí třeba tak dobře jako špičkové samsungy nebo LG, ale foťák zaslouží pochvalu. Rozlišení 13 megapixelů se pozitivně projevuje na menším množství šumu než u současných dvacetimegapixelových modelů, stabilizace obrazu pomůže k ostřejším snímkům za horších světelných podmínek.

V praxi se nám líbí rychlé uživatelské prostředí fotoaparátu i možnosti manuálního ovládání. Pro fanjšmekry pak HTC přidalo i možnost fotit v RAW formátu, takže kdo si chce s fotkami vyhrát při editaci, má tady skvělou možnost. Pak z fotografií možná vydolujete i něco víc než u špičkových konkurenčních smartphonů. Za nás tedy palec nahoru, foťák HTC nám přijde podobně dobrý jako u Huawei Mate S s tím, že má nějaké ty drobné možnosti navíc.

Mám si ho pořídit?

Pokud toužíte po luxusnějším a značkovém kompaktním smartphonu, moc možností stejně na trhu nemáte. Možná i na to HTC hřeší. Kromě Samsungu Galaxy A5 2016 je tu totiž ještě třeba starší iPhone 6 nebo mnohem menší Sony Xperia Z5 Compact. V porovnání s touto sestavou najednou cena 13 000 korun, která je v oficiální distribuci asi nejobvyklejší, najednou nevypadá tak špatně. Levnější je jen Samsung, o celé dva tisíce. Nic to ale nemění na faktu, že One A9 je docela drahý kus.

Jeho přednostmi jsou právě špičkové zpracování, nečekaně povedený displej, rychlá čtečka otisků prstů nebo nejnovější Android 6, který soupeřům většinou chybí. Navíc je hezky vyladěný, jak je u HTC zvykem.

Je to zvláštní, ale na HTC One A9 vlastně nemáme příliš co kritizovat. Ano, je tu diskutabilní design, u kterého se mohli autoři vyhnout nařčení z podobnosti iPhonu. A ano, je tu už tolikrát zmiňovaná vysoká cena. Ale jinak je to asi vše. Celé to tak jen kazí pocit, že víme, že HTC bere evropské uživatele tak trochu na hůl – americká verze má dvojnásobnou paměť a 3 GB RAM, stojí přitom prakticky stejně (499 dolarů – při startu prodeje to bylo dokonce jen akčních 399 dolarů).