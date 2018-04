Neříkejte mu iPhone. První dojmy z úplně nového HTC One A9

HTC doufá, že nový model One A9 výrazně zvedne jeho prodejní čísla. Jde o telefon, který patří do oblíbené kategorie přístrojů, jež svou výbavou spadají těsně pod ty nejlepší modely a chtějí jim dokonce brát zákazníky. A9 také bude jedním z prvních smartphonů s novým Androidem 6.0 Marshmallow.

A9 sice nemá vychytávky jako nejvýkonnější procesor, obří RAM paměť, QHD displeje nebo všemožné moderní senzory, ale jeho výbava je přesto na solidní úrovni. Má nový osmijádrový procesor Snapdragon 617, jeho displej má Full HD rozlišení a ve výbavě najdeme například i čtečku otisků prstů. Samozřejmostí je podpora LTE a NFC. Nepostrádá tedy nic, co by měl moderní smartphone mít.

Evoluční design

O čem se již před uvedením novinky hodně mluvilo, je její design. Ten totiž mnozí považují za kopii designu iPhonu 6, jenže u HTC si naopak myslí, že naopak Apple dlouhodobě kopíruje jejich design. Při prezentaci, během které jsme si mohli nový telefon osobně prohlédnout a krátce vyzkoušet, to zástupci HTC podpořili tím, že například zmínili použití plastových pásků v kovovém těle u modelu One M7, tedy mnohem dříve, než měl toto řešení iPhone. Zástupci firmy také zmiňují HTC Legend jako první celokovový smartphone a model Windows Phone 8X by HTC jako první smartphone, který měl zaoblené okraje krycího skla.

To vše jsou znaky, kterými se chlubí minimálně i dvě poslední generace iPhonu, ale HTC je použilo mnohem dříve. A to je holý fakt, který nejde nijak rozporovat. Na druhou stranu obhajoba kompletního designu nového One A9 je trochu složitější. HTC totiž považuje design novinky za evoluci stávajícího designového směru značky a i v tom má určitou pravdu. Jestli totiž něčím One A9 je, tak je to kombinace designu kovových top-modelů One (od M7 po M9) a obyčejnějších přístrojů řady Desire. Po desirech zdědilo One A9 ploché tělo a zaoblené rohy, ze špičkových typů One si bere kovové provedení a s tím související prvky jako plastové pásky.

Jenže co naplat, výsledek prostě Apple iPhone 6 připomíná. A nemůžeme se ubránit pocitu, že se přeci jenom HTC mohlo vydat jinou cestou, kdyby chtělo. Nechtělo a teď si možná vyslechne kritiku. Na druhou stanu nazývat A9 kopií iPhonu je přehnané, podobné rysy má celá řada telefonů a na A9 najdeme i dost svébytných prvků a tvarů. Ale zase třeba při tvarování škvíry reproduktoru na spodní straně a rozmístění prvků mohli designéři popustit trochu více fantazii, tyto detaily zbytečně na iPhone odkazují, aniž by byly jakkoli důležité.

Kompaktní kousek

Design si nakonec musí zhodnotit každý sám. Nám se One A9 líbí, jeho výhodou budou lákavé barevné kombinace. Prodej začne ve čtyřech barvách, v šedé, černé, zlaté a červené, obzvlášť poslední barevné verzi to opravdu velmi sluší a s jablečným telefonem ji jen tak někdo nezamění. Musíme také uznat, že fotografie a to především ty původní uniklé, nejsou k HTC One A9 příliš lichotivé, telefon v reálu vypadá mnohem lépe než na snímcích.

Je to dáno tím, že je opravdu kompaktní, na rozdíl od dosavadních modelů řady One klade důraz na tenkou a tvarově velmi čistou konstrukci. Tentokrát u HTC zvolili pětipalcovou úhlopříčku displeje. I když se opět konstruktéři nesnažili o kdovíjakou minimalizaci rámečků, vzhledem k absenci čelních Boom Sound reproduktorů a celkové konstrukci je to nejkompaktnější top-HTC současnosti. Rozměry 145,75 x 70,8 x 7,26 mm sice znamenají, že půdorysná plocha přístroje je zhruba stejná, jako třeba u One M9, ale mnohem menší tloušťka znamená, že telefon působí opravdu subtilnějším a lehčím dojmem. Fyzicky o něco lehčí je, váží 143 gramů.

Novinka tak zaujme především ty, pro které byl stávající design řady One příliš těžkopádný. Nám doposud takový nepřipadal, ale ve srovnání s lehkostí One A9 se již teď nemůžeme tohoto pocitu zbavit. Tenká konstrukce a pocit lehkosti přitom nemají jakýkoli vliv na kvalitu zpracování. Ta je opět perfektní, těžko budeme na trhu hledat výrobce, který umí kovový smartphone vyrobit lépe. Slícování jednotlivých prvků je takřka dokonalé, plastové pásky jsou pocitově na těle neznatelné, HTC je na mechanickou stránku machr. Jen málo telefonů bude v ruce působit takto sebejistým dojmem. A pro stylový model to je důležitý klad.

Nový Android a AMOLED

K dobrému pocitu ze zpracování a provedení telefonu přispívá i displej, HTC tentokrát zvolilo technologii AMOLED namísto S-LCD, kterou požívají ostatní modely One. Displej má díky tomu o něco zářivější a líbivější barvy, takže jeho použití ve stylovém modelu má svou logiku. Rozlišení zůstalo při zemi na klasické hodnotě Full HD (1 920 x 1 080 pixelů), což bude dobré především pro výdrž baterie a výkon telefonu. Samotná výdrž ale zůstává otázkou, akumulátor má kapacitu 2 150 mAh, což není na dnešní dobu zrovna moc, alespoň však podporuje rychlé dobíjení QuickCharge 2.0. Ale uvidíme, třeba je nový procesor Snapdragon 617 úsporný.

Výkonu má určitě dostatek, to jsme si při prvním osahání telefonu ověřili. Opět se zdá, že se HTC podařilo výborně sladit software s hardwarem, což je vzhledem k tomu, že obě části jsou zcela nové, rozhodně podařený krok. Kromě nového procesoru totiž HTC dostalo také nový Android 6.0 Marshmallow, je to první představené ne-Nexus zařízení s touto verzí operačního systému. Na vrchu toho je samozřejmě pro HTC tradiční prostředí Sense, které se nijak zásadně neliší od stávajících provedení.

Ani samotný systém nemá na první pohled mnoho zásadních změn, ty hlavní leží pod povrchem a měly by se týkat především bezpečnosti, výkonu a spotřeby energie. Vyzkoušet je budeme moci až s uvedením telefonu na trh. Jednu novinkou jsme však prozkoumat mohli, tou je zapojení paměťové karty jakožto interní paměti. Je to funkce nového Androidu, která umožní vložit microSD kartu, v menu ji speciálně zformátovat, čímž se paměť přiřadí k té interní a v podstatě ji rozšíří. 16 GB vestavěné paměti se tak u One A9 může rozrůst až o 2 TB. Už tedy nebude nutné přemýšlet, kam ukládat jaká data. Nemohli jsme však zatím ověřit, jestli půjde takto vložená microSD karta přečíst třeba v počítači po vyjmutí z telefonu.

Super foťák i zvuk

Zástupci HTC se také při prezentaci telefonu chlubili, že One A9 bude doposud nejlépe fotografujícím modelem značky. A to i přesto, že rozlišení foťáku 13 megapixelů na první pohled obdiv nebudí. Jenže jak jsme si již několikrát ověřili, megapixely nejsou vše, důležité je, co dovede optika a software foťáku. Telefon má optickou stabilizaci obrazu a čočka je kryta safírovým sklem, takže by se nemělo poškrábat. Automatické ostření a duální blesk jsou samozřejmostí.

Novinka by měla mít vylepšené zpracování obrazu tak, aby pořizovala opravdu kvalitní fotky. Má i pro HTC tak typický manuální režim, ve kterém si může uživatel nastavit parametry focení ručně. Z hlediska ručního nastavování přibyla důležitá novinka. Snímky totiž může telefon ukládat i ve formátu RAW, takže se s nimi pak dá lépe pracovat při následné editaci. Čelní foťák je tradiční UltraPixel snímač. Kvalitu fotografií zatím hodnotit nemůžeme, ale na displeji vypadal výkon foťáku povzbudivě, v kombinaci se schopnostmi softwaru by tohle mohl být velmi dobrý fotomobil.

U HTC chtějí také zaujmout fanoušky kvalitního zvuku a to navzdory tomu, že telefon přišel o již zmíněné BoomSound stereo-reproduktory. Namísto toho je tu ale podpora kvalitního zvuku ve sluchátkách, telefon je vybaven 24bitovým 192KHz DAC převodníkem s podporou vysokého rozlišení. Na své si tak přijdou majitelé hi-res nahrávek a patřičných sluchátek, která jsou schopna tak přesné reprodukce. Zesilovač v telefonu má dvojnásobný výkon než je u smartphonů obvyklé.

V prodeji už za dva týdny

Nové HTC One A9 se dostane do prodeje velmi rychle. Už 2. listopadu jej zákazníci naleznou v nabídce české pobočky operátora Vodafone. Zatím bohužel jen ve stříbrném a černém provedení, ostatní barevné varianty by měly na trh dorazit během prosince. Cena není nízká, ale na novinku prémiové značky, kterou HTC je, docela lákavá. U Vodafonu startuje na 14 777 korunách. One A9 je tak stále o dost dražší než podobně vybavení „zabijáci supersmartphonů“ od ambiciózních čínských značek, ale také levnější než vlajkové lodě tradičních výrobců, včetně modelů z vlastní stáje. Celkově se pak One A9 strefuje do vkusu zákazníka asi lépe než stávající One M9.

K telefonu bude k dispozici i pro HTC v poslední době typický kryt DotView, který má tentokrát průhlednou konstrukci těla, flip zůstává v původním provedení, kde obraz vykouzlí prosvětlené tečky.