Toto je smartphone, který má zachránit HTC. Připomíná iPhone

Topmodel HTC One M9, který se neprodává tak, jak by si výrobce představoval. Není se čemu divit, oproti předchůdci prakticky nic nového nenabízí a HTC za něj chce pořádný balík peněz. Situaci nezachraňuje ani v Evropě uvedený asijský model One M9+, který je ještě dražší.

Firma proto na letošek chystá ještě jednoho představitele vrcholné řady One. O žádný špičkový smartphone však nepůjde. Chystaný One A9 bude chytrý telefon střední třídy, který nemá mít astronomickou cenovku. Představen by měl být v listopadu.

O chystaném modelu jsme už psali. Nyní „únikář“ @OnLeaks zveřejnil fotografie makety chystaného HTC. Už na dřívějších únicích nevypadal One A9 nijak úchvatně a ani nové fotografie žádný vysoce elegantní chytrý telefon nezachycují. Je ale možné, že fotky nejsou k novince lichotivé a ve skutečnosti bude telefon vypadat lépe. Je jasné, že novinka se bude muset obejít bez pro značku ikonických reproduktorů BoomSound na čele telefonu.

Design sice vychází z předchozích HTC, ale tenké plastové proužky na zádech připomínají spíše iPhone 6/6s, i když i starší modely HTC měly podobný designový prvek. Jen čočka fotoaparátu je ve středu. Při pohledu zepředu zaujme senzor otisků prstů pod displejem, funkční tlačítka jsou součástí displeje.

Podobná iPhonu je i spodní hrana, kde se nachází reproduktor, microUSB konektor a konektor pro sluchátka. Sloty pro SIM a paměťovou kartu jsou na levém boku, zapínací tlačítko je spolu s tlačítky pro regulaci hlasitosti na boku pravém.

Nové HTC nemá být velké. Displej má být pětipalcový s Full HD rozlišením (1 080 × 1 920 obrazových bodů). HTC One A9 má používat osmijádrový procesor Snapdragon 617 a má mít 2 GB operační paměti a 16 GB té uživatelské.

Hlavní fotoaparát bude 13megapixelový, přední typu UltraPixel čtyřmegapixelový. Smartphone možná dostane nejnovější Android 6.0 Marshmallow a baterie by měla mít kapacitu 2 150 mAh. Podle všeho nebude vyjímatelná.