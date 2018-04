HTC bere Evropany na hůl. V USA je novinka lepší a mnohem levnější

Model One A9 by se dal označit za jednu z posledních možností záchrany tradičního tchajwanského výrobce, který se v současnosti nenachází ve zrovna nejlepší kondici. Evropské zákazníky ovšem tento smartphone střední třídy bude stát hodně peněz.

Přitom v USA si lze neblokovaný přístroj (bez úvazku) si pořídit za 400 dolarů, tedy v přepočtu za 9 600 korun. To je vzhledem k výbavě slušná cena.

Zde je nutné dodat, že americké ceny jsou uváděné bez daně. Ta se liší stát od státu, někde je nulová, ale většinou mezi pěti až deseti procenty. V USA tak přístroj s daní vyjde v přepočtu zhruba na 9 600 až 10 500 korun.

Ovšem v Evropě je cenová politika HTC nastavena jinak, u nás bude novinka One A9 stát téměř 15 tisíc korun. A to je hodně. Model střední třídy tak stojí jako vrcholné modely před pár lety. Přitom jeho výbava špičková není.

Pro férové srovnání je potřeba k americké ceně přičíst naši DPH (jinde v EU je v obdobné výši). Pak by telefon vyšel na 11 600 korun, což je však stále o 3 400 korun méně než v USA. Pro úplnost nutno dodat, že v USA je obvykle záruka jen rok a HTC u ceny 399 dolarů za novinku uvádí, že je to zaváděcí cena. Jenže zdražovat si dnes na mobilním trhu nikdo nedovolí, takže je velmi málo pravděpodobné, že by se cena změnila.

Levnější a přitom lepší

Navíc americký zákazník dostane lepší telefon. Nejenže má větší uživatelskou paměť 32 GB místo 16 GB u evropské distribuce, ale větší je i operační paměť: 3 GB místo 2 GB.

HTC tak opakuje nešťastnou strategii, kdy povedené smartphony nabízí za přemrštěné ceny. To se týká letošních topmodelů One M9 a One M9+, které začínaly s astronomickými cenami.

Přitom je novinka One A9 povedeným smartphonem, ale patří do střední třídy a ne mezi prémiové topmodely. Má pětipalcový OLED displej s Full HD rozlišením, 13megapixelový fotoaparát, procesor Snapdragon 617 a jako jeden z prvních nejnovější Android 6.0 Marshmallow.

Mezi prémiové smartphony patří zpracováním a použitými materiály. Zejména ve zlatém a červeném provedení to novému HTC opravdu sluší. Tělo je kovové a nechybí senzor otisků prstů.