HTC One A9 značně kopíruje iPhone 6s. Nebo ne?

Podle našeho názoru to s kopírováním iPhonu u HTC není tak žhavé. Je totiž pravdou, že HTC používalo spoustu designových detailů, které využilo i na modelu One A9, ještě dříve než Apple. Jenže na druhou stranu se nemůžeme zbavit pocitu, že kdyby designéři firmy chtěli, mohli se současné kontroverzi snadno vyhnout.

Vzali jsme tedy One A9 a položili jej vedle nového iPhonu 6s. Na první pohled je vidět, že základní tvary tu odpovídají, ale to platí i pro spousty jiných telefonů. Některé detaily i rozmístění prvků také vykazují určitou podobnost. Nicméně HTC má zase dost svébytných drobností, které oba telefony odlišují.

Asi nejvíce se v rámci údajného kopírování iPhonu v případě A9 mluví o plastových páscích zlepšujících prostupnost signálu k anténám na zadní straně telefonu. Ale zrovna tento detail je zcela odlišný. HTC má totiž jen úzký horizontální pásek, iPhone používá silnější plastový rámeček, který zasahuje k hornímu a spodnímu okraji telefonu. Navíc HTC bylo první firmou, která takové řešení použila. A sice už v roce 2013 u modelu One M7. Od té doby se stejné řešení objevilo i u telefonů jiných značek, naposledy například u Huawei Mate S.

U HTC je navíc vidět, že má s tímto řešením delší zkušenosti, což se projevuje v kvalitě zpracování. Zero-gap design není jen prázdný marketingový termín, slícování částí je totiž dokonalé a přechod mezi materiály je neznatelný. Zatímco u iPhonu se při přejetí nehtem přes tuto část prst zadrhne, u HTC se tak nestane.

Při pohledu ze zadní stany jsou si tak oba telefony mnohem méně podobné, než se může podle prvních komentářů zdát. Čelní strana i boky obsahují některé podobné prvky, avšak HTC je v detailech řeší jinak.

Když jsme si během několikadenního testu dělali průzkum, názory na podobnost obou telefonů se dost různily. Někteří HTC za kopii iPhonu nepovažovali, jiní zase vyslovili jasné rozhodnutí o kopírování. Nemuselo přitom jít nutně o zastánce, či odpůrce dané platformy. Ptali jsme se i lidí, kteří se o chytré telefony příliš nezajímají. I proto nás zajímá, jak dopadne vaše hlasování.

One A9 jsme zatím mohli vyzkoušet jen krátce přes víkend, a to navíc v jeho předsériové verzi. Neměl finální software, takže zatím si necháme jakékoli soudy na pozdější regulérní test. Kromě chování telefonu to platí i o fotoaparátu.

Zatím jen prozradíme, že telefon i jeho fotoaparát vypadají v praxi velmi nadějně, nicméně prostor k doladění některých detailů tu určitě je. Ale zdá se, že by One A9 opravdu mohl být nejlepším fotomobilem značky, a to i ve srovnání s modelem M9+. Ale bude to těsné a z valné části možná i díky možnosti fotit v RAW režimu.

Dále jsme si potvrdili spoustu postřehů z našich prvních dojmů, které jsme získali při představení telefonu. One A9 je atraktivní smartphone s dobrým výkonem, výbornou výbavou a naprosto dokonalým zpracováním. Podle nás tak není největší kontroverzí tohoto modelu jeho design, nýbrž cena. Ta česká, nastavená na 15 tisíc korun, není na první pohled zásadně přemrštěná a odpovídá prémiovému zaměření značky i modelu. Jenže tentýž smartphone, dokonce s trochu lepší výbavou (dvojnásobnou uživatelskou pamětí a 3 GB RAM namísto dvou) vyjde v USA v přepočtu na 10 tisíc korun. Po férovém připočítání DPH se rozdíl o něco smrskne, ale jednoduše je jasné, že HTC hodlá prodávat One A9 Evropanům o dost dráž než Američanům.



Je HTC One A9 kopií iPhonu 6s?