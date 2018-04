Nový HTC One mini nebude žádné mini. Displej povyroste na 4,5 palce

Evan Blass opět nezklamal a na svém twitterovém účtu zveřejnil výbavu připravovaného nástupce HTC One mini. Zmenšená varianta bude pravděpodobně po designové stránce opět odvozena od očekávaného vrcholného modelu s kódovým označením M8, prodejní označení může nést One 2 nebo One +.

One 2 či One + mini dostane větší displej, který bude téměř tak velký jako u současného "velkého" modelu One. Jestliže předchůdce měl displej s úhlopříčkou 4,3 palce, tak připravovaná novinka dostane 4,5palcový displej. Současný top model One má přitom 4,7palcový displej.

Displej si polepší jen co se týče velikosti, rozlišení zůstane stejné. Tedy HD 1 280 x 720 obrazových bodů. Nové zmenšené HTC pravděpodobně nedostane UltraPixel fotoaparát jako předchůdce. Fotoaparát připravované novinky bude mít rozlišení 13 megapixelů. Přední snímač potom bude pětimegapixelový.

I nové mini HTC bude opět používat procesor Qualcomm Snapdragon 400. Dvoujádrový procesor ale nahradí čtyřjádrová varianta. Procesor bude mít shodný takt 1,4 GHz. Paměť RAM bude mít kapacitu 1 GB, nezmění se ani vestavěná paměť 16 GB. HTC ale vyslyšelo přání značné části uživatelů a chybět tak nebude podpora paměťových karet.

Operační systém Android bude v nejnovější verzi 4.4.2 KitKat. Smartphone bude vybaven rovněž nejnovější uživatelskou nadstavbou Sense 6.0. Funkční tlačítka budou součástí displeje. Další výbava zahrne wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac nebo Bluetooth 4.0.

Představení "velkého" nástupce modelu One se očekává koncem března. Zmenšená verze, která vzhledem k rozměrům displeje nebude příliš mini, bude pravděpodobně následovat později. Minulý rok tchajwanský výrobce "velký" One představil rovněž v únoru, mini verze následovala až v červenci.