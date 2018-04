HTC ohlašuje spojenectví s přední designérskou společností One & Co

HTC Touch Diamond je jedním z nejlépe vybavených WM telefonů dneška. Ačkoli je výbava zařízení velice důležitá, lví podíl na marketingových úspěších zařízení má nepochybně i jeho design.

Ten oproti očekávání není dílem samotného výrobce, nýbrž designérské společností One & Co ze San Franciska. Společnost patří k nejvýznamnějším v oboru, což dokazuje kooperace s mnoha dalšími světovými firmami, v nichž nápady designérů z One & Co s úspěchem aplikují na své výrobky.

"Design rozhoduje, proč něco milujete, nebo nenávidíte," uvedl Horace Luke, šéf oddělení inovací HTC Corporation. "Chceme, aby naše produkty měly nezapomenutelný design, což je nesmírně inspirativní a dynamická výzva. To ovšem vyžaduje jedinečnou kombinaci kreativity, porozumění zákazníkovi a chuti riskovat. A přesně tyto vlastnosti jsou charakteristické pro One & Co."

Společnost One & Co bude i nadále vystupovat pod svým jménem, díky spojenectví s HTC ale bude v budoucnu hodně promlouvat právě do designu nových telefonů z dílen tchajwanského výrobce.

Pro úplnost dodejme, že One & Co má zkušenosti v celém spektru průmyslových odvětví, obuvnictvím počínaje, nábytkem a sportovním vybavením konče.