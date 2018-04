HTC odstartovalo soutěž pro české Android vývojáře

Vývojářská soutěž HTC odstartovala minulý týden a poběží do 11. července, kdy bude uzavřeno hlasování veřejnosti a k rozhodování se "odebere" odborná porota. Na vývoj a prezentaci aplikace na portálu www.htcandroidsoutez.cz tak mají účastníci celkem dva měsíce.

Česká vývojářská soutěž není sice dotována tak štědře, jako bývají velké "Developer Challenge" soutěže samotných nadnárodních gigantů, na druhou stranu je účast v soutěži výjimečnou možností jak výrazně svou aplikaci zviditelnit u cílového publika – českých uživatelů. Původních českých aplikací totiž není tak mnoho a v celosvětové záplavě aplikací často v Android Marketu zapadnou, na výše zmíněném portálu tomu tak ale nebude. Samotné HTC očekává, že budou do soutěže přihlášeny řádově stovky programů a to není nic, co by zvídavý uživatel Android telefonů nedokázal na portálu prohlédnout.

I šance na výhru jsou v této konkurenci solidní. Odborná porota rozdává ceny pro první tři nejlepší programy. Vedle financní odměny dostanou vítězové i nový smartphone Desire. Telefon mohou vyhrát i hlasující návštěvníci portálu.

Jednou z motivací vývojářů může být také fakt, že partnerem soutěže je operátor Telefónica O2. A pokud se HTC nebo O2 bude některá ze zúčastněných aplikací velmi zamlouvat, může se tato stát standardní součástí telefonů HTC ve volném prodeji nebo nabídce operátora. Důležité je přitom zmínit, že účastí v soutěži vývojářům nijak nezaniká vlastnictví licence k této aplikaci. Program tedy nepředávají do rukou HTC nebo Telefóniky.