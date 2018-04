Nových vlajkových lodí Androidu možná bude hned několik

Už loni byly uvedeny dva Nexusy, které se lišily velikostí. LG vyrábí menší Nexus 5X, Huawei větší Nexus 6P. Stejná strategie bude použita i u letošních Nexusů, ale oba je bude vyrábět tchajwanské HTC. Informace o jejich výbavě přinesl server AndroidPolice.

O menším chystaném Nexusu Sailfish jsme vás již informovali. Větší model s interním označením Marlin by měl mít shodnou výbavu, ale rozměrnější displej s úhlopříčkou 5,5 palce a rozlišením QHD. Základní Nexus Sailfish bude mít pětipalcový displej s Full HD rozlišením.

Do většího chystaného Nexusu se vejde větší baterie s kapacitou 3 450 mAh, což by mělo stačit na solidní výdrž. Menší Nexus si bude muset vystačit s baterií s kapacitou jen 2 770 mAh.

To samé dvakrát jinak Google s HTC půjdou u nových Nexusů ve stopách jiných výrobců. Zejména značky Apple a Sony se zapsaly do povědomí tím, že nabízejí své téměř identické smartphony ve dvou velikostech. Základní iPhone už nějaký čas doplňuje větší verze Plus, Sony už zase delší dobu vyrábí zmenšené modely s označením Compact.

Výbava většího modelu by měla být s menším prakticky shodná, odlišovat by se mohly snad jen velikostí uživatelské paměti. Větší Nexus by měl existovat i ve verzi s pamětí 128 GB a tak velkou paměť by menší model dostat neměl. Paměť bude tradičně nerozšířitelná.

Oba nové Nexusy by měly používat procesor Snapdragon 820 od Qualcommu. Větší by teoreticky mohl dostat jeho vylepšenou verzi. Obě novinky budou mít operační paměť s kapacitou 4 GB a obě jako první dostanou nejnovější Android Nougat (více zde).

I větší chystaný Nexus bude mít 12megapixelový hlavní fotoaparát a osmimegapixelový přední snímač. Chybět nebude čtečka otisků prstů umístěná na zádech a stále ještě nový konektor USB-C. Externí reproduktor bude umístěn na čele telefonu.

Mimo Nexusů od HTC se k výrobě letošního přístroje řady Nexus přihlásil i Huawei (více zde). Co čínský výrobce spolu s Googlem chystá, však zatím jasné není. Možná vůbec nepůjde o chytrý telefon.

A aby toho nebylo málo, tak se spekuluje, že samotný Google chystá vlastní smartphone (více zde). Ten bude vyvíjen i vyráběn zcela v režii Googlu. Podle dostupných zprávy bychom se ho měli dočkat ještě koncem letošního roku, tedy jen několik měsíců po uvedení nových Nexusů.