HTC letos ještě překvapí. Chystá dva smartphony pro Google

Podle ohlasů se nové HTC 10 povedlo, ale zda to bude stačit na obrat k lepšímu, je zatím těžké odhadnout. Model 10 ovšem nebude jedinou zásadní novinkou, kterou HTC letos předvede.

Už dříve se spekulovalo, že nové smartphony řady Nexus bude pro Google vyrábět právě HTC. Nyní je to prakticky potvrzeno, i když zatím neoficiálně. Že bude nové Nexusy vyrábět právě HTC, totiž potvrdil „únikář“ Evan Blass. A ten se mýlí zřídkakdy.

Blass na Twitter napsal, že HTC pro Google připravuje dva Nexusy. Konkrétně modely s kódovými označeními M1 a S1. Podle serveru Android Police označení M1 znamená také kód Marlin a S1 Sailfish. Půjde o první smartphony s připravovaným Androidem, který je zatím známý pod označením N.

Výbava nových Nexusů je zatím v říši spekulací. Do podzimu je ještě dlouho a řada věcí se může změnit. Ale podle všeho má jít o špičkově vybavené smartphony, které by měly mít výbavu minimálně na úrovni HTC 10. Tedy ten lépe vybavený model z chystané dvojice Nexusů.

Hovoří se také o podpoře funkce, kterou známe z iPhonů pod názvem 3D Touch. Displeje by tedy měly být schopny rozpoznat sílu dotyku. Tato funkce má být součástí nového Androidu (více zde). Očekává se také výraznější podpora virtuální reality.

Předností nových Nexusů by mělo být zpracování, kterým je HTC u svých špičkových smartphonů vyhlášené. Těšit bychom se tak mohli na těla z kovu.

Kontrakt od Googlu by měl HTC výrazně pomoci. Dnes už téměř odepisovanou značku vrátí mezi opravdu velké a respektované výrobce a nezanedbatelná jistě bude i finanční stránka věci.

HTC pro Google vyrábělo hned první Nexus s označením One. Nexus One přinesl jako první to, co od smartphonů očekává samotný Google. Nové Nexusy by tak měly ukázat, jak podle Googlu vypadá smartphone pro rok 2017.