Nejlepší HTC jde s kvalitou krytu dolů. Bude plastové

Dříve se každý podivoval nad strategií Samsungu, který chrlil jeden model za druhým. Nyní převzalo poněkud zvláštní strategii HTC. Tchajwanský výrobce připravil pro letošní první polovinu roku hned pět špičkových smartphonů a další chystá. Celosvětově dostupný je jen jeden, ostatní jsou určené pouze pro vybrané regiony.

Nový model One M9, který je vrcholem nabídky tchajwanského výrobce na evropských trzích, toho oproti předchůdci One M8 mnoho nového nenabízí. Hlavní změnou je astronomická cenovka (recenze One M9 zde).

HTC připravilo ještě model One M9+. Ten má opět kovové tělo a špičkové zpracování, jeho výbava ale více odpovídá tomu, co očekáváme od špičkového smartphonu v roce 2015. Ovšem HTC tento model v Evropě prodávat nebude (více zde).

Aby toho nebylo v poněkud zmatené nabídce výrobce málo, tak podle Čínského telekomunikačního úřadu připravuje model zatím známý pod označením M9ew.

Výbava se shoduje s HTC One M9+. Nechybí tak 5,2palcový QHD displej nebo v současnosti čím dál častější čtečka otisků prstů. Tedy výbava, která běžnému modelu One M9 chybí. Změnou je fotoaparát. Ten není dvojitý jako u kovového One M9+, ale běžný s rozlišením 20 megapixelů.

Zatím nepředstavené HTC ovšem bude mít na rozdíl od běžného One M9+ plastový kryt. Telefon tak bude jistě levnější, ale logiku v tom nehledejme. HTC má totiž v zásobě ještě níže postavený, i když skvěle vybavený model One E9+ (více zde).

HTC One E9+ určený rovněž pouze pro asijské trhy má také plastový kryt a displej s rozlišením QHD a úhlopříčkou 5,5 palce. Výbava je jinak téměř totožná s chystanou novinkou M9ew, chybí jen senzor otisků prstů.

A to stále není vše. Existuje totiž ještě jednoduší model E9, který má displej jen s Full HD rozlišením. Navíc HTC na některých asijských trzích a zejména v Japonsku prodává skvěle vybavené modely Butterfly (více zde). Ten loňský by se měl brzy dočkat špičkového nástupce.

A HTC má ještě něco v rukávu. Připravuje totiž smartphone s operačním systémem od Microsoftu. Dočkat bychom se tak mohli nové verze modelu One M9, který se bude lišit jen systémem. HTC tuto strategii zvolilo už loni (více zde).

A úplný výčet ještě zahrnuje „novinku“ One M8s. To není nic jiného než loňský top model v letošním vydání. HTC One M8s má oproti běžnému One M8 poněkud „osekanější“, i když stále špičkovou výbavu (více zde).