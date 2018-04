HTC se s Windows Phone daří. Po více než půl roce mu vzrostly prodeje

Společnost HTC oznámila své tržby za listopad a je to pro ni po dlouhé době pozitivní zpráva. Její příjmy totiž oproti říjnu vzrostly o 23 procent na celkem 21,2 miliardy tchajwanských dolarů, tedy v přepočtu asi 14 miliard korun. To sice znamená návrat jen zhruba na zářijové hodnoty, firmě se však podařilo zastavit dlouhodobý propad, který trval od května.

Ve stručné tiskové zprávě sice HTC nezmiňuje důvod tohoto úspěchu, je však téměř jisté, že za nárůst tržeb vděčí firma především novým modelům s operačním systémem Windows Phone 8. Dokud totiž byly v portfoliu jenom nové androidí přístroje, tržby neustále klesaly.

V listopadu totiž firma uvedla dva nové přístroje s novým operačním systémem od Microsoftu, které se na řadě trhů prodávaly již od počátku měsíce (u nás jen dražší 8X, levnější 8S je k dispozici až od počátku prosince).

Není příliš pravděpodobné, že by se na nárůstu prodeje podílel vylepšený androidí model HTC One X+. Ten totiž tolik vylepšení oproti dosavadnímu modelu nepřináší a celá řada One prozatím nedokázala prodejní čísla výrazně navýšit. Podobně zřejmě příliš k růstu příjmů nepřispělo ani nové pětipalcové monstrum HTC Butterfly. To sice firma uvedla už v polovině října ve verzi pro japonský trh, celosvětově se ale tato varianta začíná prodávat až nyní v prosinci. V USA se pak od 21. listopadu prodává u operátora Verizon varianta Droid DNA.

Ačkoli mohl tento model přispět ke zlepšení ekonomické výkonnosti firmy, jeho příspěvek byl zřejmě jen malý. HTC u Droidu DNA nehlásilo žádné rekordní prodeje a nekomentoval je ani operátor. Za týden na pultech u jednoho operátora tak zřejmě nemohl telefon nasbírat tolik zákazníků jako dva Windows Phone 8 modely v nabídce celé řady operátorů po celém světě a na volném trhu.

Lepší tržby zřejmě nesouvisí ani s tradičním nákupním dnem v USA, takzvaným Černým pátkem. Loni totiž firmě z října na listopad poklesly prodeje o 18 procent.

Potíže HTC souvisí především s jeho konkurencí. Nejvýraznější propady totiž firma zažila vždy, když se začal prodávat některý z významných konkurentů. V květnu uvedl Samsung svůj špičkový Galaxy S III, který zřejmě zarazil růst prodejů One X. A právě v květnu letos poprvé příjmy HTC klesly. V září byl představen a koncem měsíce na trh uveden iPhone 5 a tempo poklesu tržeb HTC se zrychlilo.