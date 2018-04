HTC Mondrian je další kandidát na titul první Windows phone 7

Situace, kdy se na zmíněném portálu objevují ROM ze zařízení, která se ještě oficiálně neprodávají, nejsou ničím výjimečným. Stejný případ je i uniknuvší systém z tajuplného zařízení označovaným jako HTC Mondrian.

Skutečnost je o to zajímavější, že je to verze úplně nových Windows Mobile, dnes již tedy Windows phone 7.

Spolu s únikem ROM se objevila možná podoba zařízení spolu se základními technickými parametry. Říkají, že telefon bude pohánět čipová sada Qualcomm s procesorem s maximálním taktem až 1,5 GHz; v prvních zprávách se přitom hovořilo o 1,3 GHz variantě.







Podobná situace je u zobrazovače telefonu; zprvu se psalo o kapacitním 4,3" WVGA panelu z dílen společnosti Optrex, ovšem nejnovější zprávy hovoří o úhlopříčce 3,7" při stejném rozlišení. Navíc by to měl být displej technologie AMOLED. Menšímu displeji by odpovídaly také udávané rozměry zařízení, konkrétně 58,7 x 116,7 x 11,9 mm.

HD2 se 4,3" displejem je přeci jen téměř o centimetr širší a zařízení na fotografii rozhodně nemá okolo displeje jen tenký rámeček.

Na uživatelská data Mondrian prý nabídne 16 GB datový prostor, pro běh samotného systému a přidružených aplikací pak 512 MB RAM. Použitý fotoaparát by pak měl být schopen pořídit až 8 Mpix snímky a navíc zaznamenat videa v rozlišení až 720p.

Vzhledem k tloušťce zařízení a použitému typu procesoru vyvstává otázka napájení. Do tenkého těla se baterie nadprůměrné kapacity rozhodně nevměstná a po zkušenostech s HTC HD2 víme, že Snapdragon dokáže baterii vysát poměrně rychle. A to je navíc taktován "jen" na 1 GHz.

Na druhou stranu je zatím vše ve stádiu spekulací a finální parametry zařízení HTC Mondrian, bude-li se tak vůbec jmenovat, mohou být nakonec jiné.