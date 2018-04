HTC MAX 4G: první telefon s podporou 4G sítí byl představen

Yota je první ruský operátor, jenž svým zákazníkům nabízí připojení k internetu využitím technologie WiMAX (standard 802.16e-2005). Toho však nemohou využít zdaleka všichni obyvatelé největšího státu světa, nýbrž jen lidé žijící v Moskvě a Petrohradě (a v nejbližším okolí těchto velkoměst). Znamená to tedy, že si více než 20 milionů obyvatel bude moci kdykoli vychutnat připojení k internetu rychlostí až 10 Mbps (tedy více než 1 MB/s). Ztráta signálu navíc nehrozí ani v dopravních prostředcích, připojení by totiž mělo být stabilní i při pohybu rychlostí 120 km/h. Zákazníci tak budou moci sledovat na displeji svého mobilního telefonu i 14 televizních kanálů, jejichž počet brzy vzroste ke třiadvaceti. Dále je k dispozici rozsáhlá knihovna elektronických knih a databáze více než 50 tisíc skladeb. Poslední uveřejněné informace přitom hovoří o 150 základnových stanicích v ruské metropoli a osmdesáti v Petrohradu. Vzhledem k tomu, že do konce roku by měl tento počet stoupnout k rovné tisícovce, zřejmě zdaleka nejde o aktuální stav. Společnost vedle HTC úzce spolupracuje s giganty jako Samsung či Asus a své aktivity bude jistě rozvíjet i v budoucnu.