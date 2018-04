Revoluce u HTC: Design se změní, marketing přebírá člověk od Samsungu

Americký trh je pro HTC opravdu důležitý. Největší překážkou, která mu nejen v USA brání ve vybudování úspěšné image, je špatný marketing. O nápravu se má postarat bývalý marketingový ředitel americké pobočky Samsungu.

"Abych řekla pravdu, nikdy jsme si nemysleli, že marketing je tak důležitý, což není dobré," zmínila letos předsedkyně správní rady HTC Cher Wangová. Právě marketingová stránka je pro firmu stále velkým problémem.

Podle informací portálu Bloomberg tak HTC uzavřelo tříměsíční smlouvu s bývalým marketingovým ředitelem americké pobočky Samsungu. Paul Golden, který se podílel na vytvoření a následném budování značky Galaxy jako hlavní konkurence pro iPhone od Applu, opustil jihokorejskou společnost v roce 2012. Funkci zastával od roku 2008. U Samsungu tak působil v době, kdy firma na trhu smartphonů výrazně zvyšovala svůj podíl.

Podle dvou nezávislých zdrojů přímo z HTC bude Golden ve firmě působit jako poradce Wangové. Ta věří, že pokud začne firma pracovat na lepší komunikaci se zákazníky, tak že se jí i lépe povede. Ve třech posledních čtvrtletích totiž společnost vykázala vysoké provozní ztráty. Rekordní ztráta dosáhla ve třetím čtvrletí 2013 hranice 101 milionů dolarů (přes 2 miliardy korun). V prvním letošním čtvrletí pak činila 68 milionů dolarů (1,35 miliardy korun).

V pozici poradce bude v HTC nově působit i dosavadní šéfdesignér Scott Croyle. Právě on stojí za atraktivním designem výborně zpracovaného HTC One, ať již v loňském provedení M7, či v současné generaci M8. Post měl opustit dobrovolně, údajně s ohledem na vlastní projekty. Podle portálu The Verge označila společnost Croylův odchod jako dlouhodobý. Ještě několik měsíců by se totiž měl aktivně podílet na speciálních projektech a především na nástupci One M8.

Američané se HTC vysmívají

Marketing je pro HTC největší překážkou při cestě za úspěchem. Reklamní kampaně jsou neúčinné, a společnosti se tak na trhu androidích smartphonů, kterému dominuje Samsung, nedaří výrazněji prosadit. Neúspěchem končily i dosavadní snahy o pozvednutí upadající image HTC v USA.

Nejen na americkém trhu je pro tchajwanskou společnost největším konkurentem společnost Apple, poráží ji totiž i na domácím trhu. Na něm HTC skončilo v prvním letošním čtvrtletí až na třetí pozici za Applem a druhým Samsungem (více se dočtete v dřívějším článku).

Reklamní kampaně jsou tamním mobilním uživatelům spíše k smíchu, často tak mají zcela opačný efekt. Názorným příkladem je loňská nákladná reklamní kampaň s hercem Robertem Downeyem Jr. Na známou hollywoodskou tvář vsadila společnost i v reklamě na nové HTC One M8 (recenzi aspiranta na titul smartphone roku čtěte zde). Mezi uživateli má tentokrát zájem o novinku vzbudit blábolící britský herec Gary Oldman.