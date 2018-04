HTC má problémy s novými čipy. Náprava je prý na cestě (oficiální vyjádření)

Hardwarové specifikace všech nových komunikátorů značky HTC zpočátku vzbuzovaly nadšení a úsměv na tváři. Silný 400MHz procesor se dvěma jádry podpořený 128 MB operační paměti by měl skutečně zajistit vysoký výpočetní výkon. Ovšem po vydání očekávaného HTC TyTN II (Kaiser) bylo zřejmé, že to s tou svižností přístroje nebude tak horké.

Zpočátku se pokulhávající výkon připisoval rané verzi ROM, ale dnes, kdy jsou na tuzemském trhu další tři zařízení s totožnou čipovou sadou (Touch Dual, Touch Cruise, Wings), je jasné, že nový chipset Qualcomm s sebou nese něco shnilého a nevábně vonícího.

Četní uživatelé postižených zařízení spustili webové stránky týkající se tohoto problému, brání se i elektronickou peticí. A jak se tento dlouho trvající spor vyvíjí dál? Inženýři HTC údajně finišují softwarový patch, který by měl zvýšit výkon všech zařízení s novými čipy. Vyšší výkon by měl být znát nejen při přehrávání videa, ale i při běžné práci s komunikátorem, jemuž i pouhé rolování nabídkou působilo velké těžkosti. Opravný patch je v testování a měl by být brzo uvolněn ke stažení.

Chystaný patch ale není nový ovladač ke grafickému čipu, měl by však zajistit celkově vyšší výkon čipu Qualcomm. Lze tedy říci, že jde pouze o softwarovou optimalizaci. "HTC plánuje v brzké době uživatelům nabídnout software, díky kterému bude přístroj lépe využívat všech svých komunikačních možností. Žádné dodatečné video ovladače, které by vylepšily rychlost práce s videem, která je tolik kritizována zákazníky, ale neplánujeme,“ říká oficiální zpráva HTC.

V této fázi by to vypadalo, že si o zvýšení grafického výkonu mohou majitelé poškozených zařízení nechat jenom zdát, v dalším odstavci vyjádření si HTC přece jen nechává pootevřená vrátka. "Je nezbytné, aby uživatelé věděli, že náprava tohoto problému není banální záležitostí a vyžádá si obrovské úsilí celého týmu a nelze jej tak očekávat v nejbližším časovém horizontu,“ pokračuje oficiální e-mail.

Ve zprávě samozřejmě nechybí ubezpečení, že HTC hodlá využít veškerého potenciálu grafického čipu ATI Imageon u svých nadcházejících zařízení. Uživatelé údajně dali společnosti jasný impulz, že svá zařízení chtějí využívat mimo práce i k přehrávání multimédií.

Zdá se tedy, že aktuální řada Windows Mobile přístrojů značky HTC nebude ani v nejbližší době synonymem svižnosti. Kromě slibů a neustálého ujišťování, že u nových komunikátorů HTC již bude vše v naprostém pořádku, se poškození uživatelé vlastně nedočkali ničeho, co by jejich problémy alespoň zčásti vyřešilo. O dalším vývoji situace vás budeme včas informovat.