HTC se řítí do problémů, akcie firmy vytrvale klesají

Firma HTC měla přitom před konkurencí náskok, protože začala včas vyrábět smartphony s operačním systémem Android od společnosti Google. Přesto ale nyní HTC na konkurenci nestačí, čemuž nasvědčuje i zpráva o meziročním poklesu tržeb za červen. Ty jsou v porovnání se stejným obdobím v roce 2011 o 45 procent nižší. A příznivý ale není ani výhled.

"Objevují se názory, že by HTC mohla už v letošním čtvrtém čtvrtletí vykázat ztrátu," poznamenal šéf investiční společnosti Beyond Asset Management Michael On, jehož citovala agentura Reuters. "Jejich budoucnost nevypadá dobře, Samsungu konkurovat nemohou," dodal.

Akcie HTC se na burze v Taipeji dnes propadly o dalších 1,9 procenta na 236 taiwanských dolarů, tedy přibližně 160 korun. Ocitly se tak nejníže za poslední čtyři roky.

Analytici upozorňují, že když byly akcie HTC naposledy tak nízko jako dnes, firma alespoň hospodařila se ziskem. Vytrvalý pokles akcií HTC kontrastuje s všeobecným optimismem, který teď na burzách panuje.

HTC je pátým největším výrobcem smartphonů na světě a kdysi patřila mezi firmy, které si kvůli vyhlídkám na rychlý růst oblíbili investoři. Vedení podniku ale přiznává, že firmu dohnala konkurence. Na třetí čtvrtletí proto firma avizovala meziroční pokles tržeb až o 23 procent. Znamenalo by to výrazně horší výsledek, než čekali analytici.