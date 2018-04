Bezplatně vyměníme rozbitý za nový. HTC láká na One M9 cenným bonusem

Ve světě chytrých telefonů nevídaný bonus k nákupu HTC One M9 výrobce představuje krátkým videoklipem. Smartphone v něm popisuje jako zařízení, které člověka doprovází prakticky na každém kroku. Je to první věc, kterou vidíte po probuzení, a zároveň poslední před spaním. Pomáhá vám si zapamatovat vzácné chvíle a dovede vás uklidnit, vyzdvihuje klip multimediální schopnosti One M9.

Název programu vtipně obsahuje citoslovce, jež následují, pokud anglicky hovořícímu majiteli jeho telefon upadne. Uh oh protection ale nemyslí jen na pád telefonu z výšky na beton, jež může pro zařízení být labutí písní. Může se stát, že telefon poškodí neplánovaná vodní lázeň a při troše smůly může skončit třeba pod koly automobilu.

I při takových situacích má majitel One M9 během prvních 12 měsíců právo na bezplatnou výměnu za nový kus. V podrobných podmínkách se konstatuje, že pojištění pamatuje na všechny nehody, které se mohou při běžném používání telefonu přihodit.

HTC nabízí bezplatné pojištění pro One M9. Zatím ale jen pro Američany a Mexiko

Což dokazuje i vyjádření na konci videa: Poškozený telefon vyměníme bez zbytečných otázek. Bezplatně lze telefon vyměnit také při změně operátora. Samozřejmě lze přístroj během jednoho roku takto vyměnit pouze jednou, pokud dojde ke zničení již vyměněného One M9, pak si jeho majitel bude muset opravu, případně nutnou výměnu zaplatit z vlastní kapsy.

Pokud klient během 12 měsíců od koupě bezplatné náhrady za nový kus nevyužije, získá stodolarový kredit k nákupu dalšího telefony kolekce One. Podrobné podmínky programu Uh oh Protection jsou k nahlédnutí na webu výrobce.

Podobná pojištění nejsou u chytrých telefonů ojedinělá, nabízí je například Samsung nebo Apple. Rozdílem je, že HTC nabízí jednu výměnu za nový kus bezplatně, tedy v ceně telefonu, kdežto u konkurence je nutno si za takový luxus něco připlatit. Ochranná křídla Uh oh mohou využít i majitelé loňského top modelu One M8, pokud si jej zakoupili po 25. březnu letošního roku.

Nevýhodou je současná omezenost Uh oh Protection pouze na území Spojených států a Mexika. Můžeme tedy jen doufat, že jej výrobce brzy rozšíří i do dalších regionů.

Pro mnohé váhající by jistota, že v případě nehody jednou bezplatně obdrží nový kus svého telefonu, mohla být při rozhodování poměrně silným argumentem, proč zvolit právě One M9, jehož prodeje jsou značně neuspokojivé (více zde).

Jak již bylo řečeno, konkurence dosud takovou ochranu v ceně nenabízí. Zajímavá je ale nadstandardní ochrana, kterou na své smartphony poskytuje značka Kazam, kterou založili bývalí pracovníci HTC. Tato britská společnost nabízí tříletou záruku včetně jedné bezplatné výměny prasklého displeje (podrobnosti zde).