Nástupce HTC One pravděpodobně bude mít senzor otisků prstů

Snímky z tchajwanského serveru ePrice ukazují pouze zadní kryt údajného nástupce HTC One (recenze zde). Nad čočkou fotoaparátu je viditelný otvor, který pravděpodobně poslouží pro senzor otisků prstů. Senzor už má přerostlý One Max (více zde), a tak je jeho využití u příštího klíčového modelu HTC logické.

Nástupce HTC One bude mít jako první uživatelské prostředí Sense 6.0. Výbava je zatím neznámá. Očekává se použití procesoru Qualcomm Snapdragon 800 a paměť RAM by mohla mít kapacitu 3 GB. Úhlopříčka displeje by mohla vyrůst nad pět palců. Pro řadu potenciálních zákazníků bude možná klíčové, zda HTC u svého hlavního modelu bude nadále ignorovat paměťové karty.

Nástupce modelu One nese kódové označení M8 a představen by měl být zkraje příštího roku. I když se HTC v poslední době nedaří, model One vinu nenese. Prodává se dobře, ale problémem jsou především levnější modelové řady, které zákazníky příliš nelákají.