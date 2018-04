HTC M8 Prime kompletně odhaleno. Tělo bude mít z exotického materiálu

HTC, stejně jako Samsung, připravuje ještě lepší smartphone, než který teprve před nedávnem uvedl na trh. Nové smartphony HTC One M8 i Samsung Galaxy S5 toho totiž příliš nového nepředvedly, a tak se oba výrobci rozhodli připravit lépe vybavená a kvalitněji zpracovaná provedení.

Odpovídá to současnému trendu, kdy se uvádění nových modelů začíná zkracovat. Třeba Sony prohlásilo, že svůj špičkový model bude představovat každých šest měsíců. Od HTC ani od Samsungu jsme nic podobného neslyšeli, je jasné, že ale obě společnosti musejí reagovat na konkurenci.

Ta v poslední době zhoustla díky velmi agilním čínským výrobcům. Ti už nejsou pouze synonymem laciných plagiátorů, mnozí z nich dokážou nabídnout skvěle vybavené a i kvalitně zpracované smartphony s povedeným designem. To vše za podstatně nižší ceny, než které si účtují zavedené světové značky.

Impulsem pro vylepšené smartphony od HTC a Samsungu však bude především připravovaná novinka LG. Chystaný model G3 má podle všeho šanci zamávat zavedenými pořádky (více zde).

Novinka od LG bude představena už 27. května a jako první smartphone od velkého světové výrobce bude vybaven displejem s ultravysokým QHD rozlišením (1 440 x 2 560 obrazových bodů). První takto vybavený smartphone však už koncem loňského roku představila (jak jinak) čínská značka Vivo (více zde).

HTC M8 Prime

Jak vylepšené HTC, tak Samsung, se honosí (alespoň prozatím) přívlastkem Prime. Ale toto označení se do doby uvedení na trh může ještě změnit. O připravovaném Samsungu Galaxy S5 Prime jsme už psali (více zde), nyní se na stránkách evleaks.at podařilo známému "únikáři" Evanu Blassovi odhalit novinku od HTC.

Odhalil nejen kompletní podobu připravovaného HTC One M8 Prime, poodhalil také jeho trumfy v podobě výbavy a zpracování. HTC své špičkové smartphony už nějaký čas vyrábí s kovovým krytem. Připravovaná novinka má mít dle všeho unikátní kryt vyrobený z kompozitu hliníku a tekutého křemíku. To má telefonu zajistit mimo jiné voděodolnost. Tedy to, v čem HTC zatím ztrácí na nový Samsung Galaxy S5 či na nové modely od Sony.

One M8 Prime bude mít, jak velí současný trend, displej s ultravysokým rozlišením QHD (1 440 x 2 560 obrazových bodů). Displej bude velký, jeho úhlopříčka má být 5,5 palce. Pro připomenutí LG G3 má mít shodnou úhlopříčku a Samsung Galaxy S5 Prime má mít jen 5,2palcový QHD displej, který tak bude superjemný. Díky rozměrnému displeji bude nové HTC už pomalu patřit do kategorie takzvaných phabletů, tedy kříženců smartphonů s tablety.

Připravované HTC bude používat procesor Qualcomm Snapdragon 805. Jeho čtyři jádra jsou taktována na frekvenci 2,5 GHz. Paměť RAM bude mít kapacitu 3 GB. Jak je z obrázků patrné, chybět nebude duální fotoaparát, který už má One M8. Jeden ze snímačů tak bude sloužit k přeostřování. Chybět nebude ani duální LED blesk. Telefon bude mít nejnovější verzi nadstavby systému Android Sense 6.5 a podporovat bude sítě čtvrté generace LTE Cat. 6.

HTC One M8 Ace

Model One M8 Prime není jedinou novinkou, se kterou chce tchajwanský výrobce zaútočit na zákazníky. Přes nepopíratelné kvality modelu One M8 se předpokládá, že se opět bude v prodejích dívat Samsungu Galaxy S5 na záda. Proto se v HTC rozhodli, že proti novému samsungu postaví ještě jeden model. Ten nese prozatím označení One M8 Ace a stejně jako samsungy má plastový kryt.

HTC M8 Ace

HTC One M8 Ace má být díky plastovému krytu levnější než One M8 s kovovým krytem. Výbava bude také o něco chudší. Displej nebude pětipalcový, ale podle evleaks.at pouze 4,7palcový. Displej tak bude stejně velký, jako u původního modelu One.

Chybět také budou duální fotoaparát a dvojitý blesk, fotoaparát má mít však rozlišení 13 megapixelů. Procesor má být výkonnější než u One M8. Procesor Qualcomm Snapdragon 801 má mít takt čtyř jader 2,5 GHz, současný One M8 má stejný procesor s taktem jen 2,3 GHz.

Jak ukazuje obrázek z Čínského telekomunikačního úřadu, vzhled modelu Ace bude o něco méně elegantní než v případě modelu One M8. Tradiční BoomSound stereo reproduktory umístěné v horní a dolní části čela telefonu bude mít i levnější HTC.