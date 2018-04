HTC M7 dostane revoluční fotoaparát. Chce zahanbit PureView od Nokie

Společnost HTC zveřejnila na svém blogu stručný příspěvek, který se zabývá historií fotografování a fotomobilů. V závěru si autoři trochu rýpli do 41megapixelového senzoru Nokia PureView s tím, že množství megapixelů kvalitě vůbec nepomůže. Frázi si vzali z titulku článku serveru Gizmodo, napsaného krátce po uvedení PureView před rokem v Barceloně.

Jenže jak víme, obrazová kvalita snímků pořízených obřím PureView čipem je na mobilní telefony opravdu nebývalá. A pokud se tedy tomuto čipu, který by navíc měla za několik týdnů v Barceloně dostat i nová Nokia s Windows Phone 8, HTC posmívá, mělo by to znamenat, že má v rukávu něco lepšího.

Konkrétní informace zatím firma neprozradila, ale internetové zdroje píšou o fotoaparátu se snímačem s takzvanými ultrapixely. Podle serveru pocket-lint.com by mělo nové špičkové HTC dostat snímač, který pracuje podobně jako čip Foveon X3. Ten se před několika lety objevil v zrcadlovkách Sigma řady SD, fotoaparátech Sigma DP1, DP2 a nově letos v modelu DP3. Recenzenti tento čip oceňují za jeho vynikající podání barev, skvělou ostrost snímků a minimum šumu, což vše vede k nebývale detailním fotografiím. To vše přitom při daleko nižším rozlišení než u konkurence.

Čip totiž funguje tak, že na rozdíl od běžného snímá světlo ve vrstvách, každý pixel tak zachytí informaci o všech třech barvách. U běžného čipu snímá pixel jen barvu, kterou mu určuje filtr před ním. Čipu Foveon X3 tak na stejné množství informací o barvě stačí třetina pixelů oproti běžným čipům.

Připravované HTC M7, které mimochodem zřejmě ponese finální jméno One (bez jakéhokoli dalšího přídomku) by podle všeho mělo dostat čip fungující na podobném principu, a výsledkem by tak měly být na mobil nebývale ostré a čisté snímky. Spekulace o fotoaparátu s rozlišením 13 megapixelů by pak napovídaly tomu, že třívrstvý čip bude mít fyzické rozlišení zhruba 4,3 megapixelu, přičemž tedy půjde o zmíněné ultrapixely.

Jaký bude fotoaparát doopravdy, to si vyzkoušíme nejdříve při představení 19. února v Londýně. Každopádně souboj s Nokií o nejlepší mobilní fotoaparát bude hodně zajímavý. Obzvlášť když si uvědomíme, že čip PureView, kterému se HTC posmívá, nakonec funguje velmi podobně, jako ten u M7. Namísto snímání barev ve vrstvách čipu však Nokia používá informaci z čipů sousedních. Nijak to nevadí, v běžných režimech fotí PureView snímky s rozlišením 8 megapixelů, které skládá právě z informací nasbíraných na několika fyzických pixelech najednou. Tím zpřesňuje informaci o barvě a eliminuje šum.

Pravdou je, že když už nic jiného, řešení HTC by mohlo být prostorově méně náročné a zároveň budou výsledná data snáze zpracovatelná. Každopádně to vypadá, že po letech stagnace kvalita fotoaparátu v mobilu zase nabírá na důležitosti a že se tentokrát dočkáme opravdu špičkových řešení. Bylo na čase, protože snímky srovnatelné s většinou současných dobrých fotomobilů vytvářela už v roce 2007 Nokia N95 nebo její sestra N82 se skvělým xenonovým bleskem.