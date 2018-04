HTC M7 na fotografiích. Decentnější Sense 5 a přehozená tlačítka

Jako první přišel s údajnou podobou nového HTC M7 server Unwiredview, který tvrdil, že render pochází z důvěryhodného zdroje. Jenže nyní se objevují nové obrázky přístroje, které tuto podobu zcela popírají. Buď tedy šlo o chybné informace, na které jsme se nechali nalákat i my, nebo server odhalil ještě jiný model značky. Předpokládá se totiž, že HTC představí podobně jako loni rovnou celou modelovou řadu.

Každopádně jako o M7 se teď hovoří o černém střízlivě tvarovaném telefonu, jehož podobu jako první odhalil render zveřejněný na polském webu Czujnym Okiem. Server Pocketnow k renderu získal informace o tom, že nepochází od HTC a že jde spíše o snahu zachytit skutečnou podobu přístroje. Jednoduše ten, kdo připravovaný M7 viděl, vyrobil obrázek, aby co nejvěrněji zachytil podobu přístroje. Na renderu však například chybí třeba vypínací tlačítko nebo tlačítka regulace hlasitosti a konektory.

Nejnovější únik fotografií však základní podobu zobrazenou na vytvořeném obrázku v podstatě potvrzuje. Snímky přinesl server Androidpolice a v podstatě ukazují telefon z čelní i zadní strany v celé jeho kráse. Oproti renderům se zdá být trochu zaoblenější v rozích. A pokud jde o skutečné HTC M7, potvrzují snímky odklon od stávajícího designu, který převažoval v dosavadních řadách One a Desire.

Telefon na snímcích se zdá být jakousi kombinací vzhledu pětipalcového modelu HTC Butterfly a špičkového Windows Phone 8X by HTC. Tělo by mělo být z jednoho kusu polykarbonátu, podobně jako u WP modelu jsou boky přetaženy mírně až do přední strany. Z obrázků je také zřejmé, že se HTC výrazně nesnažil o minimalizaci rozměrů telefonu, okraje displeje jsou vcelku silné a i prostor pod a nad displejem je docela velkorysý. Pokud je tedy pravda, že M7 dostane 4,7palcový FullHD panel, rozměry telefonu by měly zůstat podobné těm u současného typu One X.

Nové snímky zároveň ukazují neobvyklé řazení senzorových tlačítek pod displejem. Tlačítko pro multitasking a tlačítko Home si prohodily místa a klávesa pro návrat na domovskou obrazovku se tak přestěhovala zcela vpravo. To je hodně neobvyklé umístění a okamžitě se vůči němu zvedla vlna kritiky.

Server Androidpolice také zveřejnil první screenhosty nového uživatelského prostředí HTC Sense 5. I tady by mělo dojít ke změnám oproti stávající generaci. Jak již ukazuje první snímek telefonu, widgety dostanou podstatně střídmější grafiku než doposud. Velmi vzdáleně nám připomíná design prostředí prvních Windows Mobile grafických nadstaveb HTC s názvem TouchFLO. Celkově se zdá, že u nového modelu i uživatelského prostředí zvolil HTC více minimalistický přístup, než tomu bylo u androidích smartphonů doposud.

Zda je na obrázcích opravdu HTC M7 a jak vůbec bude nový evropský top-model HTC vypadat, zřejmě s úplnou jistotou zjistíme až za zhruba pět týdnů, kdy začíná veletrh Mobile World Congress v Barceloně. Do té doby se však zřejmě mohou objevit ještě další zaručené informace o připravované novince.