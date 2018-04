První obrázek špičkového HTC M7. Vypadá jako iPhone 5 zezadu

První obrázek telefonu HTC M7, který nahradí dosavadní top-model One X+, prý pochází z instruktážních animací z příručky k telefonu. Serveru Unwiredview jej poskytl důvěryhodný zdroj, který má přístup k raným verzím firmwaru telefonu.

Renderovaná podoba přístroje zřejmě zcela neodpovídá tomu, jak bude vypadat ve skutečnosti. Výrobci totiž v příručkách a návodech často používají jen zjednodušené náčrty. Na zmíněném snímku například zcela chybí značka HTC, patrné nejsou okraje displeje ani další detaily.

Téměř jisté však je, že HTC u svého nového top modelu vsadí na minimalistický vzhled a po letech se výrazněji odkloní od současného designového směru, který ctí většina produktů řad One a Desire. Telefon na snímku zepředu trochu připomíná pohled na záda iPhonu 5, avšak v praxi může být celkový dojem zcela jiný. Nedá se totiž předpokládat, že by zrovna HTC chtělo vzhledem kopírovat konkurenci.

Nové HTC M7 se možná trochu překvapivě nezařadí do klubu pětipalcových super-smartphonů. Přitom právě pětipalcový model Butterfly se pravděpodobně do Evropy vůbec nedostane. M7 dostane displej rovněž s Full HD rozlišením (1080 × 1920 pixelů), úhlopříčka 4,7 palce však bude v podstatě shodná jako u současného One X.

O pohon se má postarat čtyřjádrový procesor s taktem 1,7 GHz. Nově se spekuluje o přítomnosti dnes již téměř vyhynulého infračerveného portu, který by smartphone proměnil v multifunkční dálkové ovládání domácích přístrojů.

Detaily o novém nejlepším modelu HTC pro Evropu se dozvíme již za několik týdnů na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně. Je však možné, že do té doby se objeví ještě nějaké informace o tomto modelu nebo jeho případných sourozencích.