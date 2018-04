Zmenšené HTC One se ukazuje. Zatím se neví, jak se bude jmenovat

Stejně jako Samsung připravuje zmenšenou verzi modelu Galaxy S 4 s přídomkem mini, tak HTC zanedlouho uvede na trh nový model, který je zmenšeninou špičkového modelu One.

Design menšího HTC je téměř totožný s větším sourozencem, ale výbava bude chudší. Jak informuje server PhoneArena, bude mít zmenšené HTC displej s úhlopříčkou pouze 4,3 palce a rozlišením 1 280 × 720 obrazových bodů. Vrcholný model One má naproti tomu displej o úhlopříčce 4,7 palce a s rozlišením 1 920 × 1 080 obrazových bodů.

HTC One

I menší model by měl mít fotoaparát s technologií UltraPixel. Procesor by měl být pouze dvoujádrový a jeho takt zatím není známý. Paměť RAM by měla mít na střední třídu smartphonů nadprůměrnou kapacitu 2 GB.

Vestavěná paměť nebude mít kapacitu 32 GB jako u modelu One, ale pouze 16 GB. Stejně jako vrcholné HTC, ani menší sourozenec nebude s největší pravděpodobností podporovat paměťové karty.

Zmenšené HTC bude mít tělo z jednoho hliníkového kusu. Baterie s kapacitou 1 700 mAh tak nebude výměnná. Telefon by měl existovat i ve verzi s podporou sítí čtvrté generace LTE a používat systém Android 4.2 Jelly Bean.

Zatím není jasné, jak se bude přístroj jmenovat. HTC ho kódově označuje jako M4, model One měl kódové označení M7. Označení One ovšem novinka pravděpodobně neponese. Již dříve se totiž zástupce HTC nechal slyšet, že řada One se letos už nerozroste.