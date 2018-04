HTC levné smartphony dělat nebude. Nechce ztratit punc prémiové značky

Podle prvního muže HTC by vývoj a výroba nejlevnějších smartphonů se zacílením především na rozvíjející se trhy mohl poškodit pověst značky coby výrobce prémiových zařízení. To společnost nehodlá riskovat, byť by nabídka ultralevných androidů mohla být tím správným receptem na větší přísun financí do firemní pokladny.

HTC však chce být v očích uživatelů vnímána jako značka nabízející špičkový hardware zabalený do šasí z kvalitních materiálů, protože právě takové telefony prý mnozí uživatelé hledají. Toho si doposud výrobce u letošního tria smartphonů řady One opravdu hledí.

Jak One X, tak One S jsou po stránce hardwaru na výši a jejich konstrukční zpracování ani volba materiálů nedává mnoho prostoru ke kritice. Levnější One V sice patří výbavou o stupeň níž, zpracování je přesto příkladné.

Pravdou je, že se HTC mezi nejlevnějšími androidy vlastně nikdy nijak výrazněji neprosadilo. Před dvěma lety byl uveden model Wildfire, který se ale stejně jako jeho nástupce s přídomkem S nestal prodejním hitem.

Nedávno představený Desire C pak s předpokládanou cenou 4 500 Kč ukazuje, že tento segment HTC jen těžko ovládne. Čínští výrobci jsou totiž v této cenové kategorii až příliš tuhými soupeři a takový Huawei Ascend G300 s cenou pod 4 tisíce je bezpochyby atraktivnější nabídkou. Levnější telefony než Desire C přitom nelze v portfoliu HTC v budoucnu očekávat.