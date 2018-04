HTC letos očekává nejvyšší zisky i prodeje ve své historii

Podle propočtů HTC se během posledního kvartálu roku prodá až 9 milionů telefonů, což by bylo oproti stejnému období roku 2009 téměř třikrát víc. Tehdy se prodalo 3,5 milionů kusů. Společnost by za takový objem telefonů měla inkasovat až 3,3 miliard USD, což je téměř o miliardu více než příjmy za třetí kvartál.

Pokud se tento scénář naplní, pak by HTC za letošní rok prodalo 24,5 milionů chytrých telefonů. V nabídce je sice i model Smart bez operačního systému, ovšem jeho odbyt se do celkových čísel výrazněji nepromítne. Připomeňme, že v loňském roce si cestu k novým majitelům našlo celkem 11,7 milionů telefonů HTC, očekávaný letošní odbyt by tak meziročně znamenal nárůst o téměř 110 %.

HTC by se svými výsledky dotáhla na Samsung, který je aktuálně čtvrtým nejsilnějším výrobcem smartphonů. První tři příčky si v celkovém součtu drží Nokia, RIM a Apple.

Zatímco dříve z Tchajwanu přicházely na světové trhy pouze zařízení s Windwos Mobile, v posledních měsících hraje prim operační systém Android. HTC je v současnosti největším výrobcem "androidích" telefonů. A jak ukazují statistiky hospodaření, firemní kase tato strategie opravdu svědčí.

Kromě androidů budeme z produkce HTC v budoucnosti vídat také Windows Phone 7 zařízení. První tři takové přístroje určené pro tuzemský trh uvedli představitelé českého zastoupení v rámci vstupu nových Windows do české kotliny.