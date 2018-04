Měl by zastínit veškerou konkurenci. HTC začalo lákat na nový top model

20:19 , aktualizováno 20:19

Tchajwanský výrobce HTC začal lákat na svůj chystaný topmodel One M10. Představen by měl být v březnu a konkurovat chce čerstvě uvedeným špičkovým Samsungům a LG. Oproti nim to však nebude mít jednoduché. Konkurenční smartphony se navíc začnou prodávat dřív.