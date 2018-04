HTC se vysmívá designu Samsungu Galaxy S 4. Postrádá prý inovace

12:00 , aktualizováno 12:00

Firma HTC sází na špičkový model One, který by jí mohl pomoci vylepšit nepříznivou finanční situaci. Zahájení prodeje se však kvůli nedostatku některých komponent stále posouvá. Možná právě proto se zástupci společnosti trefují do hlavního konkurenta v podobě Samsungu Galaxy S 4.