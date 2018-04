HTC se potácí v problémech, přestože má nejlepší modelovou řadu

Ještě zhruba před dvěma lety vypadal příběh HTC doslova pohádkově. Prodejní čísla rostla závratnou rychlostí a do roku 2008 prakticky neznámá firma byla považována za jednu z nejprogresivnějších v mobilním byznysu. Jenže pak začal růst zpomalovat a loni se v podstatě zastavil.

Od té doby se finanční výsledky HTC propadají. Například příjmy firmy byly v září o 12 procent nižší než v srpnu. Příjmy za třetí čtvrtletí letošního roku jsou oproti loňskému stejnému období téměř poloviční, u zisků je situace ještě horší. Ty totiž meziročně klesly o 78 procent.

Situace není dobrá ani ve srovnání s předchozím čtvrtletím, příjmy oproti letošnímu druhému čtvrtletí poklesly asi o čtvrtinu a zisky jsou opět téměř poloviční. Zdá se tak, že HTC se řítí směrem ke ztrátě a brzy zapadne mezi řadu androidích výrobců, kterým se nedaří vystoupit z řady.

Přitom na první pohled není vůbec vidět, kde by HTC mohlo dělat chybu. Podobně jako Samsung vsadilo HTC především na jeden operační systém. A současná modelová řada androidích HTC patří k tomu nejlepšímu a nejucelenějšímu, co je vůbec na trhu k dispozici. HTC je navíc jediný výrobce, jehož kompletní letošní modelová řada běží na Androidu 4.0 Ice Cream Sandwich.

Jeho nabídka začíná levným HTC Desire C, pokračuje dostupným One V, po kterém v modelové linii následuje nové Desire X, dvoujádrový smartphone střední třídy s vysokým výkonem a příznivou cenovkou. Teprve po Desire X je v nabídce HTC větší cenová prodleva, když následuje model One S a pak už špičkové One X a nové vylepšené One X+.

HTC tak kromě oblasti nejlevnějších telefonů, kterým nikdy nefandilo, pokrývá vlastně veškeré segmenty trhu a všude nabízí víceméně aktuální android (levný model Explorer je loňská záležitost s Androidem 2.3).

Přístroje HTC jsou dražší než cenově se podbízející čínská konkurence, ale naopak většinou výhodnější oproti dnes vládnoucím Samsungům a Applu.

Malá značka

V modelové řadě HTC tak chyba není. Příčin současných potíží HTC je více a všechny dohromady firmu bohužel výrazně ohrožují.

Asi největší potíží HTC je konkurence a to především v kategorii těch nejlepších přístrojů. Propady v prodejích totiž HTC zaznamená téměř pokaždé, když jeho úhlavní konkurenti uvedou nové modely. Letos se tak stalo v případě uvedení Samsungu Galaxy S III a nedávno i po uvedení nového iPhonu 5.

iPhone 5 a Galaxy S III drtí špičkové HTC v prodejích. Smát se může jen lumiím

Nejde přitom o to, že by špičková HTC byla horší než konkurence. Té se přinejmenším vyrovná. Jenže je pryč doba, kdy firma platila za největšího inovátora v oblasti chytrých telefonů. A byla příliš krátká na to, aby to zaznamenaly davy obyčejných zákazníků, kterým značka jinak nic neříká. To platí především pro trhy v USA a Evropě. A když telefony HTC nenabídnou nic navíc oproti Samsungům nebo iPhonům, obyčejný zákazník žijící ve světě reklamy nemá důvod po nich sáhnout.

Česko je však velkou výjimkou. Zde bylo HTC vždy výjimečně populární a svou popularitu si stále drží.

S tím se pojí další potíž HTC: úzké portfolio. Co se smartphonů týče, je na tom firma sice velmi dobře, jenže nic jiného nevyrábí. To Samsung nebo Apple útočí na uživatele na více frontách. V případě korejské společnosti je to ještě významnější. Konzumenti jsou zvyklí u ní nakupovat nejenom notebooky, ale i pračky, ledničky, televize a další domácí spotřebiče. Mobilní telefon je pak jen dalším logickým produktem, pro který si zákazníci do obchodů dojdou.

Jistě, v mobilním světě existují i značky, které se věnují výhradně mobilům. Jenže Nokia, BlackBerry ani Motorola rozhodně nejsou v současnosti příkladem nezměrného úspěchu na tomto poli. A HTC se k nim pomalu přidává.

Krátkodobě by se mohlo HTC vézt na vlně nových Windows Phone 8. Zdá se, že tento systém zajímá jak uživatele, tak především mobilní operátory a kromě Nokie a HTC se zatím velcí výrobci na toto pole nehrnou. Jenže krátkodobý úspěch HTC nezachrání, navíc zde zatím mluvíme jen o teoreticky možném úspěchu.

Investice do vývoje

Situaci by firma mohla zlepšit opravdu přelomovými produkty a masivními reklamními kampaněmi. Jenže obojí v tomto případě stojí obrovské peníze, které HTC nejspíš nemá. Pomocí reklamy by firma potřebovala také změnit image značky pro technologické nadšence, kterou občas má. Ale spíše než do reklamy by HTC potřebovalo investovat do vývoje. Jenže do vývoje čeho?

Další potíží firmy je totiž způsob, jakým své přístroje skládá. Co se hardwaru týče, omezuje se vlastní vývoj HTC v podstatě jen na to, jak veškeré komponenty od různých dodavatelů vměstnat do designéry navrženého těla.

HTC One X má asi nejepší displej ze všech v současnosti u nás prodávaných smarpthonů

Apple vyvíjí vlastní procesory i některé jiné součásti a na vývoji dalších hodně spolupracuje se svými partnery. Samsung si vyvíjí prakticky vše, od procesorů a pamětí přes bezdrátové moduly až po displeje. HTC možná v případě One X spolupracovalo s partnery na vývoji nové generace S-LCD displejů (stejný displej pro One X dodávají Acer, Sharp a Sony), ale vlastně z tohoto hlediska nemá k dispozici nic.

Navíc zatímco Apple pochopil, že vlastní vývoj je nesmírně důležitý (a ví to třeba i Nokia), HTC nakupuje paměti tu, procesory tam nebo tam, displeje tady a fotoaparáty zase někde jinde. To stojí spoustu peněz. Určitě více, než kolik platí ostatní hráči za komponenty z vlastního vývoje.

Jenže namísto vlastního vývoje zásadních komponent koupilo HTC podíl v hudební firmě Beats Audio, který teď zase částečně prodává. A akvizice S3 Graphics od Via Technologies neměla zřejmě jiný základ než patentový. V tomto případě se tak HTC nedovedlo odpoutat od svých kořenů OEM/ODM výrobce a to je velká škoda.

Že HTC není na rozdíl od Applu, Sony, Microsoftu, Samsungu, Amazonu a dalších gigantů schopno svým zákazníkům nabídnout i zajímavý digitální obsah, už pak nehraje příliš velkou roli.

Designové ikony

Poslední drobnou komplikací u HTC může být design. Už od modelu Desire z roku 2010 používá HTC u drtivé většiny svých androidích přístrojů stejné designové linky a detaily. V poslední době výrobci sice přišli na to, že jednotný design modelových řad je snadnou cestou, jak si mohou jejich výrobky uživatelé zapamatovat, jenže design v takovém případě musí být výrazný. A to v případě HTC neplatí. Výrazný dovede být tu a tam, u většiny modelů je však spíše celkem nenápadný a konzervativní.

Třeba současná designová linie Samsungu je kontroverzní (a kontroverzní byla i ta předchozí, u které se dala najít podobnost s iPhonem), jenže je vidět a mluví se o ní. O designu HTC se říká vlastně jen to, že je řadu let stejný a povedená interpretace původního stylu v podobě One X to sama nezmění. HTC by tak potřebovalo i vzpruhu designovou, aby jeho výrobky připadaly uživatelům atraktivní po stránce vzhledu.

Pamatujete na HTC STRTrk?

Ostatně zavzpomínejte, které produkty HTC si pamatujete díky jejich vzhledu. My si dokážeme vzpomenout na véčko StarTrek s Windows Mobile, které ale pochází ještě z dob, kdy firma neprodávala přístroje pod svou značkou, na úchvatný dotykový Touch Diamond a na ikonický Hero, který však za krásný považuje asi jen málokdo. Alespoň tohle by mohly nové modely se systémem Windows Phone změnit.

Změn u HTC by byla potřeba celá řada, ale firma na ně nejspíš nemá dostatek finančních prostředků. Zdá se tak, že se HTC možná brzy zařadí po boku BlackBerry a také často zmiňované Nokie (ta ale má pořád nějaké finanční rezervy) mezi adepty na prodej. Otázkou je, kdo by mohl firmu koupit a zda by pak byla její činnost zachována v současném rozsahu. Ať si totiž o HTC myslíte cokoli, jeho výrobky jsou jistě žádaným obohacením mobilního trhu.