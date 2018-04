HTC je bezcenná značka. Jak dlouho ještě firma vydrží?

Značka HTC letos po dlouhých letech vyměnila ředitele. V březnu Petera Chou na nejvyšším postu nahradila jeho kolegyně a spoluzakladatelka firmy Cher Wangová. Spíše než o změnu směřování společnosti tak jde o výměnu z jiných důvodů. Peter Chou byl nejspíš v poslední době již hodně unaven z dlouhých neúspěchů HTC, a tak se rozhodl stáhnout trochu do pozadí.

Zatím se výměna ve vedení firmy nijak zásadně neprojevila a vnímají to tak i investoři. V pondělí 10. srpna se hodnota společnosti na burze propadla pod hranici 47 miliard nových tchajwanských dolarů, což je v přepočtu něco přes 37 miliard korun. Zásadní propad přišel poté, co firma ve čtvrtek 6. srpna oznámila nelichotivé finanční výsledky se ztrátou 8 miliard nových tchajwanských dolarů.

Koncem června přitom firma vykazovala rezervy hotovosti ve výši 47,2 miliardy nových tchajwanských dolarů. To v podstatě znamená, že investoři si na značce cení pouze jejích finančních rezerv a aktuálních skladových zásob produktů, nic jiného v HTC cenu nemá. Tedy ani samotná značka, která je pro mnohé fanoušky mobilní techniky spojena s pokrokem na poli chytrých telefonů. Jen pro porovnání: ještě v roce 2011 měla firma hodnotu přes 900 miliard nových tchajwanských dolarů.

K záchraně firmy zavelel už před více než dvěma roky teď již bývalý šéf Peter Chou. S uvedením prvního kovového modelu One tehdy věřil, že právě špičkový smartphone s vytříbeným designem bude znamenat obrat k lepšímu. Jenže se tak nestalo a ani o rok později uvedený typ One M8 proti konkurenci neobstál. Přitom šlo o jeden z nejlepších chytrých telefonů loňského roku. Je tedy zcela jasné, že chyba není v produktech HTC, firmě se jen stále nedaří najít cestu k zákazníkům.

Letos to HTC možná zkusilo trochu jinak a namísto inovací, které tradičně s každým topmodelem přicházely, přišla jen mírná evoluce. HTC tak možná chtělo otestovat, zda více nezaujme zákazníky, kteří touží po stylu více než po těch nejlepších technických parametrech. Jenže ani model One M9 úspěch nepřinesl, vysloužil si kritiku právě za malé množství inovací a vysokou cenu. Špičková konstrukce s asi nejlepším zpracováním na trhu situaci nezachrání, obzvlášť, když smartphone dostal design až příliš podobný loňskému M8. Ale upřímně, ani to nebude hlavní důvod neúspěchu.

HTC se chce soustředit na segment dražších smartphonů (to už značka deklarovala několikrát). Jenže v této oblasti hraje největší roli prestiž značky a ta je u HTC bohužel relativně malá, ač si tedy fanoušci mohou myslet opak. Značka rozhodně nemá takový zvuk jako Apple a Samsung. A méně nároční zákazníci pro změnu dají přednost klidně některé z dravých čínských značek. HTC se podobně jako třeba značka Sony potácí někde uprostřed: nezaujme náročné zákazníky citlivé na značku a cenou neumí konkurovat čínské produkci. Těch pár technických nadšenců či milovníků designu firmu nezachrání.

Paradoxně je tak již teď téměř jasné, že směr, kterým HTC směřuje a který pokládá za cestu k záchraně, k zásadnímu vylepšení situace vést nemůže. Firma se motá v bludném kruhu. Chce vyrábět stále lepší smartphony, jenže její špičkové modely kupuje málokdo. Důkazem je i nový model One M9+. Firma jej do Evropy přináší se zpožděním, ale možná ještě větším problémem je jeho vysoká cena.

A jelikož se telefonů HTC neprodá tolik, na každý telefon připadají větší náklady na vývoj nebo třeba onen prokletý marketing, který HTC dlouhodobě příliš nejde.

Jestli Cher Wangová najde cestu ven, bude to malý zázrak. Jak dlouho se jinak může firma v současné situaci držet nad vodou, to je otázka.