HTC hlásí rekordní zisky, loni prodalo takřka 25 milionů mobilů

Díky rekordním prodejům v posledních třech měsících roku se celkový počet loni prodaných telefonů HTC vyhoupl k hranici 25 milionů (přesně 24,6 mil. kusů), což je oproti výsledkům z roku 2009 (11,7 mil. kusů) víc než dvojnásobek. Dříve uveřejněné odhady společnosti pro čtvrtý kvartál se tak bezezbytku naplnily a společnost dokázala v tomto období vygenerovat zisk 500 milionů dolarů, tedy asi 9,5 miliard korun.

Šéf společnosti Peter Chou očekává podobné tempo prodeje i v prvním čtvrtletí letošního roku, kdy by mohlo telefony HTC okusit až 8,5 mil. nových majitelů. To je téměř úroveň tradičně nejsilnějšího čtvrtého čtvrtletí, kdy se prodalo 9 milionů mobilů. Realizovat tento plán tak nebude vůbec snadné.

HTC hodlá v brzké době vstoupit na trh i s internetovými tablety, kterým zatím vévodí Apple iPad, byť se jeho největší konkurent Galaxy Tab od Samsungu také velmi dobře prodává. První tablet s označením Flyer by měl být k vidění již za několik týdnu na MWC v Barceloně.

Prim v portfoliu HTC již nějakou dobu hraje Google Android, který začátkem loňského roku odsunul do té doby výsadní systém Windows Mobile na vedlejší kolej. Bylo to právě HTC, kdo na podzim roku 2008 uvedl historicky první smartphone se systémem od Google a na svědomí má také první referenční mobil platformy Nexus One.