Prototyp chystaného HTC Hima se ukazuje. Známá je i specifikace

Snímky prototypu ukazuji, že by se toho po stránce designu od loňského One (M8) a v podstatě i předloňského One (M7) mnoho změnit nemělo. Novinka bude mít opět kovové tělo a unibody design z jednoho kusu. Na přední části opět nebudou chybět dva stereo reproduktory BoomSound v horní a dolní části. Finální design se ovšem může ještě změnit. Vedle základní verze telefonu se chystá i větší varianta s odlišnou výbavou. Měla by se jmenovat Plus.

Podle snímků, které zveřejnil důvěryhodný francouzský portál Nowhereelse.fr, bude okolí čočky fotoaparátu hranaté. To dává tušit jiný druh snímače, než má současný One M8. Už nepůjde o fotoaparát typu UltraPixel, ale o běžný snímač.

Potvrzena je i dlouho přetřásaná výbava. Vzhledem k chystané konkurenci nepůjde v určitých ohledech o absolutní špičku. Pětipalcový displej bude mít „jen“ Full HD rozlišení, což může pro někoho být u topmodelu málo. Výhodou tohoto řešení by mohla být menší energetická náročnost. Jemnost 440 obrazových bodů na palec je však více než dostačující.

Fotoaparát by měl mít rozlišení 20,7 megapixelu a chybět nebude dvojitý LED blesk. Na trend autoportrétů HTC odpoví na přední straně fotoaparátem s extrémním rozlišením 13 megapixelů. Svižný provoz obstará výkonný osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 810, grafický procesor Adreno 430 a operační paměť bude mít kapacitu 3 GB.

Samozřejmostí bude nejnovější Android 5.0 Lollipop. Novinka bude mít jako první model od HTC novou nadstavbu Sense 7.

Otázka visí nad označením nového HTC. Podle některých zdrojů by se novinka neměla jmenovat One M9. Podle jiných zdrojů si nové HTC ponechá toto logicky navazující označení. Zatím je chystaný model znám pod kódovým označením Hima.