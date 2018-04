HTC HD2: nejlepší Windows mobil všech dob má překvapivě příznivou cenu

HTC HD2, původně označovaný jménem Leo, v posledních týdnech poměrně klidné vody platformy Windows Phone pořádně rozbouřil. A zaslouženě. Finální technické údaje, které dnes byly světu oficiálně představeny, jasně říkají, že půjde o zatím nejlépe vybavené zařízení své třídy. Navíc se některé použité technologie u zařízení s Windows Mobile objevují vůbec poprvé.

Nejdiskutovanějším prvkem celého zařízení se ihned po prosáknutí prvních informací po právu stal použitý dotykový displej. Spekulovalo se nad použitou technologií a také zda bude podporován multitouch. Teď už víme, že HD2 disponuje 4,3" kapacitním WVGA zobrazovačem a výše zmíněnou technologii uživatelé v mnoha aplikacích využijí, i když třeba vestavěný Internet Explorer multidotykovému ovládání neholduje.

Doposud byli uživatelé WM zvyklí jen na odporové displeje a tak je nepatrná míra nejistoty, jak se bude systém prostřednictvím kapacitního displeje ovládat, vcelku namístě. Věříme ale, že v HTC nasazení nové technologie důkladně promysleli a otestovali a na výsledku to bude znát. Na finální resumé ale počkejme do recenze.

Nad displejem je tradičně mřížka telefonního reproduktoru spolu se světelným senzorem, na spodní straně pak logo výrobce a sestava pěti mechanických tlačítek. Dobrou zprávou je, že displej přímo nenavazuje na ovládací panel, jak tomu bylo u předchozího Touch HD. Jakákoli mutace polohovacího prvku tradičně chybí, stejně tak zařízení nenabízí dotykové pero a to i přesto, že si HTC nedávno magnetický stylus pro kapacitní displeje patentovalo.

Srdcem zařízení je čipová sada Qualcomm v čele s 1 GHz procesorem, kterému asistuje operační paměť nebývale velkorysé hodnoty 448 MB; nedostatku RAM při spuštění mnoha aplikací se tak není třeba bát. Použitá Windows Mobile 6.5 spolu se všemi předinstalovanými aplikacemi pak zaberou zhruba polovinu z 512 MB velké FlashROM. Nedílnou součástí je samozřejmě paměťový slot pro microSDHC karty.





Další prvenství si HD2 připisuje díky použití snadno modifikovatelné uživatelské nadstavby Sense, která se poprvé objevila u modelu Hero s Google Android. V případě HD2 jde o známé upravené prostředí TouchFLO 3D s vyšší mírou uživatelského přizpůsobení.

HD2 disponuje také pohybovým čidlem pro automatické překreslení displeje při otočení telefonu. Tzv. proximity senzor zase najde uplatnění při telefonování, kdy je při přiblížení telefonu k uchu automaticky vypnut displej, což eliminuje možné riziko nechtěného stisknutí tlačítka během hovoru.

Samozřejmostí je GSM/UMTS telefonní modul s podporou odpovídajících datových přenosů a nechybí ani wi-fi (možnost použít jako wi-fi router) a Bluetooth modul. Vestavěná dvaceti kanálová navigace nabídne díky digitálnímu kompasu zase o něco komplexnější služby. Pro komfortní uchycení telefonu do automobilu bude HTC nabízet držák pojmenovaný jako Navipanel.



K pořízení statických snímků a videa je připraven 5.0 MPix fotoaparát s automatickým ostřením a dvojicí diod k focení za šera. Diody navíc mohou suplovat kapesní svítilnu. Pořízené snímky lze díky systému HTC Footprints doplnit o mluvený či psaný komentář, případně přiřadit GPS souřadnice. V nabídce je i automatické pojmenování snímku dle aktuální pozice.

Pouhých jedenáct milimetrů tenké tělo komunikátoru znamená jednak komfortní nošení v kapse a pak také omezený prostor pro hardware a tím i akumulátor.

Použitá baterie kapacity 1 230 mAh papírově neslibuje velkou výdrž, přesto výrobce udává, že HD2 je schopno najednou přehrát až 8 hodin videa. Na výslednou hodnotu má samozřejmě vliv celá řada faktorů (přihlášení k GSM/3G síti, zvuk do reproduktoru nebo sluchátek, jas displeje), ovšem i pokud by byla pravda poloviční, přehrát najednou čtyři hodiny filmu by byl výsledek velmi slušný.

HTC HD2 by tedy mohlo být ztělesněním výkonného pracovního nástroje s promyšleným systémovým rozhraním Sense a dokonalým multimediálním společníkem v jednom. Zařízení bude možno v tuzemsku zakoupit v průběhu listopadu za cenu 14 999 Kč. To je za takto vybavený přístroj cena nečekaně příznivá. Konkurenční přístroje iPhone nebo Nokia N97 startovaly na trhu s výrazně vyšší cenou.

Technické parametry novinky: