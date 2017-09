HTC může být od zítřka součástí Googlu. Očekává se zásadní oznámení

O tom, že Google, tedy přesněji mateřská společnost Alphabet, má zájem o převzetí nebo velmi úzkou spolupráci s tchajwanskou společností HTC, se spekuluje už delší dobu. Podle posledních informací analytika a sloupkaře agentury Bloomberg Tima Culpana a podle magazínu Focus Taiwan se oznámení této události očekává již zítra 21. září.

Tim Culpan na svém twitterovém účtu upozornil na stažení akcií HTC z obchodování na tchajwanské burze právě od zítřka, což následně potvrdila i tisková zpráva samotné burzy. Podle Culpana se pak připravuje oznámení v sídle HTC, což potvrdil i magazín Focus Taiwan.

HTC sice patří mezi průkopníky chytrých mobilů a mezi první výrobce mobilů s operačním systémem Android, ale v poslední době se firmě příliš nedaří. Její akcie se od roku 2011 propadly o 94 procent a prodeje se nedaří stabilizovat či zvýšit už několik let. Firma je ve ztrátě už devět čtvrtletí v řadě a v tom posledním vytvořila ztrátu v přepočtu 1,5 miliardy korun.

Na druhou stranu se HTC vedle výroby smartphonů zabývá i produkcí systémů pro virtuální realitu Vive a zde se mu daří mnohem lépe.

Obě firmy spolupracují již nyní, od loňska vyrábí HTC pro Google modely Pixel a Pixel XL a podle spekulací mělo HTC vyrábět i nástupce jednoho z nich, druhý model má produkovat LG. Nové Pixely budou představeny začátkem října.

Zatím není jasné, v jaké míře by mohl Google HTC převzít. Jednou z možností je převzetí výroby a zachování značky HTC, jistě může dojít i ke kompletnímu převzetí a v neposlední řadě je možná akvizice jen menší části firmy.

Pro Google by to nebyla první přítomnost ve firmě vyrábějící smartphony. Před lety převzal americkou značku Motorola (jen divizi vyrábějící mobily). Před třemi lety se však Google Motoroly zbavil a prodal ji čínskému Lenovu. Nechal si jen cenné patenty, kterých Motorola vlastnila velké množství. Byl to prakticky nejstarší výrobce mobilů na světě.

Otázkou je, proč by Google chtěl do byznysu vstoupit znovu a co by mu to mohlo přinést. Letošní portofolio HTC je sice mnohem lepší než nabídka modelů v předchozích letech a top model U11 je opravdu povedený, a není jasné, zda by to pro Google mělo nějaký přínos.