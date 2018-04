HTC Firestone: nástupce HTC Touch HD klepe na dveře

18:33 , aktualizováno 18:33

S blížícím se datem konání konference HTC se to začíná hemžit spekulacemi, co že to taiwanský gigant světu v Londýně představí. Jedním z možných kandidátů je HTC Firestone s velkým dotykovým displejem, rychlým procesorem i 3,5 mm audio konektorem.